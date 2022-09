Palit prezentuje GeForce RTX 40 – serie GameRock oraz GamingPro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wiodący producent kart graficznych Palit Microsystems z dumą przedstawia serie GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16 GB i 12 GB. Tworzone ze szczególną dbałością o każdy pojedynczy egzemplarz, najnowsze karty Palita charakteryzują się nie tylko estetycznym wyglądem, ale też wyjątkowym systemem chłodzenia. Wykorzystując nową, bardzo wydajną architekturę NVIDIA Ada Lovelace, trzecią generację RTX, karty z serii GeForce RTX 40 oferują graczom olbrzymi skok wydajności, renderowanie neuronowe i wiele innych możliwości wiodącej platformy. Olbrzymi postęp w technologii GPU to brama do wciągającego świata gier, niesamowitych możliwości SI i szybszego generowania treści. Nowe GPU umożliwiają grafice najwyższej jakości wykonanie kolejnego kroku w przyszłość.







GeForce RTX 4090 GameRock, aka The Midnight Kaleidoscope

Kontynuując tradycje designu poprzednika, kryształy na karcie Palit GeForce RTX 40 GameRock zmieniły się w „Gwiezdną Czerń,” oferując użytkownikom nowy poziom blasku i mocy. Z bliska na karcie można zauważyć migoczące gwiazdy zatopione w czarnej, krystalicznej powierzchni układu chłodzenia. Przy wyłączonym podświetleniu tworzą one subtelne wrażenie delikatnego dzieła sztuki, oraz błyszczący kalejdoskop po włączeniu ARGB. Z nową technologią One Two Sync nie ma potrzeby korzystania z oprogramowania. Podświetlenie karty może być łatwo zsynchronizowane z innym urządzeniami zgodnymi z ARGB za pomocą jednego kabla.



Aby zaoferować układ chłodzący nowej generacji, taki który okiełzna olbrzymi pobór energii, karty Palit GeForce RTX 40 wyposażone są w całkowicie nowy wentylator Gale Hunter. Łopatki wentylatora – Gale Talon i aerodynamiczne końcówki – Fantail zapewniają skoncentrowany przepływ strumienia powietrza dla zachowania optymalnej wydajności aerodynamicznej. Finy radiatora - Y Formula - dzięki odpowiedniemu uformowaniu zwiększają powierzchnię kontaktu i zapewniają dalsze, bezproblemowe prowadzenie powietrza. To wszystko w połączeniu z Ciepłowodami i większą Komorą Parowania sprawia, że ciepło może być natychmiast odbierane i rozpraszane.



GeForce RTX 4090 GameRock wyposażona jest w Płytkę podtrzymującą i Wyjątkowy Metalowy Backplate dostarczające karcie odpowiedniej sztywności. Backplate z grawerunkiem i błyszczącym wykończeniem to wyjątkowe połączenie technologii i sztuki.



Seria GeForce RTX 4080 16 GB GameRock

Palit GeForce RTX 4080 16 GB GameRock oferuje w większości te same funkcje co RTX 4090 GameRock.





Aby zaproponować wybór użytkownikom, którzy preferują czystą czerń, Palit oferuje także wersję GameRock OmniBlack karty GeForce RTX 4090 i RTX 4080 16 GB. Bez świecącego rozpraszacza gracze i twórcy, którzy chcą korzystać z całkowicie ciemnego środowiska będą w stanie uwolnić swą najciemniejszą stronę osobowości.





Seria GeForce RTX 4080 12 GB GameRock & GamingPro

W serii GeForce RTX 4080 12 GB, Palit proponuje nie tylko czarną krystaliczną wersję GameRock. Zaplanowana na później wersja GameRock Classic wyposażona będzie w przezroczystobiałe kryształowe wykończenie, tak aby zaspokoić oczekiwania zarówno zwolenników białych jak i czarnych kart.





Dla użytkowników preferujących klasyczny design najlepszym wyborem będzie seria Palit GamingPro. Równie wydajna jak GameRock, seria GamingPro jest wyposażona w solidny układ chłodzenia z wentylatorem Gale Hunter, finami radiatora Y Formula i ciepłowodami. Wszystko to sprawia, że karta jest w stanie podołać każdemu wyzwaniu jakie postawi przed nią gracz lub twórca.



Łącząc stalowoczarny I srebrnoszary surowy, przemysłowy design ze wsparciem dla ARGB, GeForce RTX 4080 12 GB GamingPro bez problemów wpasuje się w każdą konfigurację.



















