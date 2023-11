Pamięci i dyski SSD ADATA kompatybilne z Intel Core 14 Gen.

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ADATA, czyli wiodąca na świecie marka modułów pamięci oraz rekomendowany partner Intela, ogłasza, że pełna gama modułów pamięci DDR5 XPG i dysków SSD ADATA Gen5 w pełni obsługuje najnowszą platformę procesorów Intel Core (14. generacji). Niedawna premiera najnowszej platformy procesorów do komputerów stacjonarnych 14. generacji Intel, podkreśliła jej pozycję jako najszybszego procesora na świecie. Procesor ten nie tylko radzi sobie z wielozadaniowymi grami i dużymi obciążeniami, ale także zapewnia niesamowitą wydajność w grach i nie tylko.







Pamięć XPG DDR5 i dyski SSD ADATA PCIe 5.0 w pełni obsługują najnowszą platformę Intela dla komputerów stacjonarnych

ADATA nawiązała współpracę z firmą Intel i wiodącymi na świecie markami płyt głównych, aby przeprowadzić testy kompatybilności modułów pamięci XPG DDR5 i dysków SSD ADATA PCIe 5.0 w ramach ich przygotowań do procesorów Intel Core (14. generacji). Chociaż najpopularniejsza prędkość taktowania na rynku DDR5 wynosi obecnie 5600MT/s, moduły pamięci XPG LANCER DDR5 z powodzeniem osiągnęły ultra-wysoką prędkość taktowania 8000MT/s podczas testów, a także obsługują Intel XMP Ready, aby z powodzeniem przetaktować z 8400MT/s do 9900MT/s. Dysk SSD ADATA LEGEND 970 PCIe 5.0 został przetestowany z wysoką prędkością odczytu i zapisu sekwencyjnego wynoszącą 10000 MB/s oraz prędkością zapisu losowego 4K sięgającą 1 400000, zapewniając płynne i ultra-wydajne wrażenia z użytkowania zarówno graczom, jak i twórcom.



XPG LANCER 8000 DDR5 dostępny już wkrótce

ADATA i jej gamingowa marka XPG starannie dobierają najlepsze komponenty pamięci do wydajnych wielowarstwowych projektów PCB, które przechodzą wiele rygorystycznych testów w celu wyprodukowania modułów pamięci o najwyższej kompatybilności systemowej. Wraz z wydaniem przez Intel najnowszej platformy procesorów Intel Core (14. generacji), XPG LANCER DDR5, flagowy moduł pamięci ADATA dla graczy, wkrótce wprowadzi najnowsze prędkości taktowania 7600MT/s, 8000MT/s i 8400MT/s w 4. kwartale 2023 roku. Te dwie nowości razem zapewnią konsumentom bardziej niezawodną i wydajną platformę dla komputerów stacjonarnych. Gdy gracze przejdą na najnowszą generację procesorów Intel i skorzystają z pamięci LANCER DDR5, osobiście doświadczą niezwykłej wydajności, niezależnie od tego, czy grają w gry, czy tworzą swoje najnowsze dzieła.

















Źródło: Info Prasowe - ADATA