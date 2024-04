Panasonic uruchamia testową sieć 5G w nowym centrum dla klientów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Panasonic Connect Europe przedstawiło nową prywatną sieć 5G w swoim Centrum Doświadczeń Klienta (CXC) w Monachium. Ma to pomóc klientom w zapewnieniu nieprzerwanej łączności, komunikacji w czasie rzeczywistym oraz zwiększeniu bezpieczeństwa dla kluczowych aplikacji w różnych sektorach. Współpracując z czołowymi dostawcami usług 5G-as-a-Service (5GaaS), Panasonic od teraz oferuje dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb prywatne sieci 5G. Charakteryzują się one minimalnymi opóźnieniami, co przekłada się na szybszą reakcję, doskonałą przepustowość danych i komunikację, a także wysoką wydajność i niezawodność. Prosta instalacja, konfiguracja i konserwacja prywatnego rozwiązania 5G firmy Panasonic została przedstawiona w innowacyjnym Centrum Obsługi Klienta w kampusie Panasonic w Monachium, demonstrując bezpieczne, superszybkie prędkości wysyłania i pobierania.







W CXC firma zainstalowała dwie jednostki, które umożliwiają klientom i partnerom przeprowadzenie testów przekazywania aplikacji oraz urządzeń Panasonic TOUGHBOOK 5GSA z kontrolowaną prędkością. Dzięki temu mogą oni wykorzystać zalety zwiększonej przepustowości łącza 5G. Klienci mają również dostęp do podniesionego poziomu bezpieczeństwa i kontroli, które oferują prywatne połączenia 5G. Dzięki zaawansowanym protokołom szyfrowania oraz zoptymalizowanej przepustowości danych Uplink i Downlink dostosowanym do potrzeb aplikacji zapewniona jest wysoka ochrona i efektywność korzystania z sieci.



Dzięki temu, że Panasonic jest właścicielem całej infrastruktury sieciowej, firma eliminuje złożoność dla obecnych i przyszłych klientów oraz partnerów biznesowych. Wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do płynnej migracji do prywatnych sieci 5G, co przynosi korzyści pod względem prostoty w obsłudze i wydajności. Upraszcza to relacje między sprzętem, oprogramowaniem i łącznością, a istniejące perspektywy w sektorach transportu i logistyki, produkcji i budownictwa mogą zbadać zalety łączenia różnych urządzeń w jednej sieci prywatnej.



Zewnętrzni producenci i twórcy oprogramowania mają także możliwość testowania aplikacji i urządzeń 5G w rzeczywistych warunkach, co pomaga w optymalizacji ich rozwiązań. Ta współpraca umożliwia dostosowanie aplikacji do różnych platform, takich jak systemy operacyjne Windows, iOS lub Android, w celu zapewnienia najlepszej wydajności i doświadczenia.



Wiele organizacji chce uwolnić potencjał 5G w celu zwiększenia wydajności i łączności, ale mają obawy lub nie są pewne, jak postępować. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie łączności i wielu urządzeniom mobilnym Panasonic zoptymalizowanym pod kątem 5G, naturalnym krokiem jest dla nas oferowanie bezpiecznych, superszybkich prywatnych sieci 5G klientom w całej Europie, gdzie tradycyjne sieci lub publiczne łącza 5G nie spełniają swojej roli, wyjaśnia Thorsten Lutz, EU Solution Architect w Panasonic TOUGHBOOK.



Zainteresowane organizacje mogą już teraz zarezerwować warsztaty na miejscu i zaplanować kolejny poziom łączności z ekspertami firmy Panasonic. Odwiedź: eu.connect.panasonic.com/gb/en/campus.

































