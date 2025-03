Panasonic z nową kamerą 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria CX firmy Panasonic od lat wyznacza standardy w produkcji wideo, a model AG-CX370 jest naturalnym krokiem w rozwoju naszej oferty. Wsłuchaliśmy się w potrzeby profesjonalistów, którzy oczekiwali jeszcze większej mobilności i zaawansowanych funkcji. Jest to niewątpliwie krok ku przyszłości w produkcji i transmisji wideo na żywo, zapewniający profesjonalistom narzędzie, które łączy mobilność, jakość obrazu i nowoczesne technologie oparte na protokole IP – mówi Andre Meterian, dyrektor ds. profesjonalnych systemów wizyjnych w Panasonic Connect Europe. Nowa kamera 4K Panasonic AG-CX370 to przełomowe narzędzie, które usprawnia mobilność i jakość produkcji wideo na żywo. Została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach zajmujących się transmisjami, produkcją wideo na żywo oraz strumieniowaniem treści. Kompaktowa i lekka konstrukcja modelu AG-CX370 łączy zaawansowane technologie z wyjątkową funkcjonalnością, stanowiąc nowoczesne rozwiązanie do produkcji opartych na protokole IP. Będzie ją można zobaczyć na żywo po raz pierwszy na targach NAB Show w Las Vegas już na początku kwietnia br.







Wysoka jakość obrazu 4K w kompaktowej formie

Kamera AG-CX370 umożliwia nagrywanie materiału w jakości 4K/60p/10-bit MOV, wykorzystując wydajny kodek HEVC/H.265, co pozwala uzyskać oszałamiający obraz. Wyposażona w wysokiej rozdzielczości matrycę MOS o przekątnej 1,0 cala i funkcję Hybrid Log Gamma (HLG) umożliwiającą nagrywanie HDR, jest idealnym narzędziem do realizacji transmisji na żywo oraz produkcji treści przeznaczonych na platformy mediów społecznościowych. Dodatkowo, kamera oferuje zaawansowaną korekcję kolorów (16-osiową), zapewniając wysoką jakość obrazu o standardzie nadawczym.



Nowoczesne rozwiązania IP dla produkcji na żywo

AG-CX370 wyróżnia się rozbudowaną łącznością IP. Kamera obsługuje protokół NDI HX2, który umożliwia przesyłanie sygnału wideo na żywo oraz sterowanie urządzeniem za pomocą sieci IP. Dzięki temu AG-CX370 współpracuje z szeroką gamą urządzeń zgodnych z NDI, takich jak miksery i dekodery, oferując niezrównaną jakość produkcji. Kamera obsługuje również przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości 4K za pośrednictwem protokołów RTMP, RTMPS, RTSP oraz nowoczesnych standardów SRT. Dzięki wyjściu 12G-SDI, AG-CX370 umożliwia przesyłanie nieskompresowanego obrazu 4K o minimalnym opóźnieniu do profesjonalnych urządzeń nadawczych. Dodatkowo, kamera wspiera jednoczesne wyjście sygnału 4K przez porty SDI i HDMI, co zwiększa elastyczność w produkcji na żywo.



Potężna optyka i stabilizacja obrazu

AG-CX370 wyposażona jest w szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej 24.5 mm (odpowiednik 35 mm) z 20-krotnym zoomem optycznym. Umożliwia to uchwycenie szerokiego zakresu scen przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Dodatkowo, kamera oferuje zaawansowany autofokus z funkcją wykrywania twarzy, automatycznym śledzeniem oraz pięcioosiową stabilizacją obrazu, co gwarantuje wyjątkową stabilność, nawet przy dynamicznych ujęciach.



Zwiększona mobilność i interoperacyjność

AG-CX370 to kamera, która wyróżnia się wysoką mobilnością i prostotą obsługi. W porównaniu do poprzednich modeli serii CX, nowa kamera została wyposażona w dwa zbalansowane wejścia XLR oraz stereofoniczne wejście mini-jack 3.5 mm, co umożliwia podłączenie do czterech mikrofonów zewnętrznych. Dzięki temu użytkownicy mogą nagrywać dźwięk LPCM 24-bitowy w formacie 4-kanałowym, co pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad jakością audio w produkcji.



Kamera obsługuje także protokół File Transfer Protocol (FTP), dzięki temu możliwe jest szybkie przesyłanie nagranych klipów do nadawców za pośrednictwem sieci przewodowej, Wi-Fi (opcjonalnie w modelu AJ-WM50E) lub tetheringu USB przez telefon komórkowy. Nowością jest zintegrowany terminal wejściowy GENLOCK, który zapewnia synchronizację o jakości nadawczej w środowiskach wielokamerowych, co stanowi istotne udogodnienie w profesjonalnych produkcjach.



Kamera AG-CX370 zostanie zaprezentowana na NAB Show w Las Vegas, które odbędzie się w dniach 6-9 kwietnia 2025 roku.

























źródło: Info Prasowe - Panasonic