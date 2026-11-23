Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Patriot Memory wprowadza serię AI Matrix, obejmującą moduły pamięci DDR5 oraz dyski SSD NVMe PCIe Gen5, Gen4 i Gen3. Nowe podzespoły zaprojektowano z myślą o komputerach wykorzystywanych do lokalnego uruchamiania modeli sztucznej inteligencji. Oferta obejmuje trzy segmenty wydajnościowe, a każda konfiguracja została dobrana pod kątem konkretnych wymagań sprzętowych związanych z obsługą dużych modeli językowych. Uruchamianie modeli sztucznej inteligencji bezpośrednio na komputerze daje większą kontrolę nad przetwarzanymi danymi, pozwala pracować bez dostępu do internetu i ogranicza wydatki związane z korzystaniem z płatnych usług chmurowych.







Takie rozwiązanie wymaga jednak odpowiednio dobranych podzespołów. W przypadku większych modeli językowych liczy się nie tylko moc obliczeniowa karty graficznej, ale również pojemność i przepustowość pamięci operacyjnej oraz szybkość dysku, z którego wczytywane są modele i zbiory danych. Z tą myślą Patriot przygotował serię AI Matrix. W jej skład wchodzą pamięci DDR5 z wyselekcjonowanymi układami DRAM oraz dyski SSD wykorzystujące pamięć NAND Flash o podwyższonej trwałości. Poszczególne zestawy łączą określoną pojemność i szybkość pamięci RAM z możliwościami odpowiednio dobranego nośnika danych. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej dopasować konfigurację komputera do wielkości modeli AI, z którymi zamierzają pracować.



Trzy segmenty dopasowane do różnych zastosowań AI

Seria Patriot AI Matrix została podzielona na trzy poziomy: PRO, Mid i Entry. Każdy z nich odpowiada innym wymaganiom sprzętowym: od uruchamiania mniejszych modeli językowych po bardziej zaawansowane zastosowania biznesowe.



AI Matrix PRO: obsługa modeli 34B-70B

Najwyższy segment skierowano do osób i firm pracujących z dużymi modelami językowymi. Sprawdzi się w zastosowaniach takich jak firmowe bazy wiedzy wykorzystujące technologię RAG, wieloetapowe korzystanie z narzędzi AI czy wielojęzyczne procesy biznesowe. W tej kategorii znalazły się:

- AI Matrix MS560 SSD - dysk NVMe M.2 2280 z interfejsem PCIe Gen5 x4. Dostępny będzie w wariantach 1 TB, 2 TB i 4 TB. Wersja o pojemności 4 TB osiąga prędkość sekwencyjnego odczytu do 14 000 MB/s i zapisu do 11 000 MB/s.

- AI Matrix MD57N DRAM - zestaw pamięci DDR5 o szybkości do 6000 MT/s (OC), obejmujący dwa moduły o pojemności 32 GB każdy, co daje łącznie 64 GB pamięci RAM.



AI Matrix Mid: obsługa modeli 14B-34B

Środkowy segment przygotowano z myślą o zastosowaniach takich jak analiza treści multimodalnych, generowanie kodu czy korzystanie z lokalnych asystentów AI. W jego skład wchodzą:

- AI Matrix MS450 SSD - dysk M.2 2280 wykorzystujący interfejs PCIe Gen4 x4. Będzie dostępny w wersjach 1 TB, 2 TB i 4 TB. Oferuje prędkość sekwencyjnego odczytu do 5000 MB/s oraz zapisu do 4500 MB/s.

- AI Matrix MD55N DRAM - pamięć DDR5 osiągająca do 6000 MT/s (OC). Zestaw składa się z dwóch modułów o pojemności 16 GB każdy, zapewniając łącznie 32 GB RAM.



AI Matrix Entry: obsługa modeli 7B-14B

Podstawowy segment jest przeznaczony do mniej wymagających zadań związanych z lokalną sztuczną inteligencją. Wśród przykładowych zastosowań Patriot wymienia pomoc w programowaniu, tłumaczenia oraz tworzenie tekstów. Dostępne komponenty to:

- AI Matrix MS350 SSD - dysk M.2 2280 z interfejsem PCIe Gen3 x4, oferowany w pojemnościach 512 GB, 1 TB i 2 TB. Jego prędkość sekwencyjnego odczytu wynosi do 3000 MB/s, a zapisu do 2000 MB/s.

- AI Matrix MD35N / MD34N DRAM - pamięci DDR5 o szybkości 5600 MT/s. Zestaw obejmuje dwa moduły o łącznej pojemności 32 GB (2 × 16 GB).



Patriot będzie regularnie sprawdzać możliwości pamięci i dysków

Ważnym elementem serii AI Matrix mają być regularne testy z wykorzystaniem popularnych modeli językowych typu open source. Patriot zapowiada, że wszystkie trzy segmenty będą co miesiąc sprawdzane pod kątem współpracy z takimi rozwiązaniami jak Llama, Gemma i CodeLlama. Testy obejmą między innymi szybkość przetwarzania promptów (pp512) oraz generowania tokenów (tg128). Dodatkowo pamięci i dyski przejdą długotrwałe próby obciążeniowe, których celem będzie sprawdzenie stabilności pracy i zachowania odpowiednich parametrów termicznych podczas intensywnego wykorzystania lokalnych modeli AI. Wyniki mają być aktualizowane co miesiąc, wraz z rozwojem wykorzystywanych modeli. Dzięki temu osoby składające komputery do lokalnej obsługi sztucznej inteligencji otrzymają dodatkowe informacje ułatwiające dobór odpowiednich podzespołów.



Seria Patriot AI Matrix pokazuje, że przy budowie komputera do lokalnej sztucznej inteligencji równie istotne jak wydajność karty graficznej jest odpowiednie dobranie pamięci RAM i przestrzeni na dane. Trzy przygotowane warianty pozwalają dopasować konfigurację zarówno do podstawowych zadań, takich jak tłumaczenie czy generowanie tekstów, jak i bardziej wymagającej pracy z dużymi modelami językowymi.





















źródło: Info Prasowe - Patriot