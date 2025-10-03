Patriot Memory awansuje do TOP 5 producentów modułów DRAM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot Memory z dumą ogłasza awans na 5. miejsce w globalnym rankingu przychodów producentów modułów DRAM za 2024 rok. Raport opublikowało TrendForce – wiodącą agencja analityczna branży technologicznej. Awans Patriot Memory to efekt konsekwentnej realizacji strategii wielosektorowej. Firma z powodzeniem odpowiedziała na rosnące zapotrzebowanie rynku, szczególnie w dynamicznie rozwijających się sektorach gamingu oraz systemów kontroli przemysłowej. Osiągnięcie to jest tym bardziej znaczące, że następuje w okresie ożywienia całego rynku modułów DRAM.







Kluczowe osiągnięcia Patriot Memory:

- Skok z 7. na 5. pozycję w prestiżowym rankingu globalnym

- 12% wzrost przychodów rok do roku - znacząco powyżej średniej rynkowej wynoszącej 7%

- Skuteczna dywersyfikacja - sukces w trzech kluczowych segmentach: konsumenckim, gamingowym i przemysłowym



Ten sukces potwierdza zobowiązanie Patriot Memory do dostarczania najwyższej jakości produktów, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz budowania zróżnicowanego portfolio odpowiadającego na potrzeby różnych segmentów rynku pamięci komputerowych.











źródło: Info Prasowe - Patriot