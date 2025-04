Patriot Memory prezentuje obudowę Viper EV330 PCIe M.2 2230 SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot Memory wprowadza na rynek obudowę na dyski SSD Viper EV330, stworzoną z myślą o użytkownikach poszukujących błyskawicznego transferu danych, efektywnego odprowadzania ciepła oraz maksymalnej mobilności. Nowa obudowa obsługuje interfejs USB 3.2 Gen2 x2, oferując ultraszybką transmisję danych do 20 Gb/s, co pozwala na błyskawiczne tworzenie kopii zapasowych i dostęp do dużych plików zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i codziennym użytkowaniu. Obudowa Viper EV330 jest kompatybilna z dyskami PCIe NVMe SSD w formacie M.2 2230, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy pamięci w wydajnych laptopach, mini PC oraz urządzeniach mobilnych. Wykonanie z aluminium zapewnia efektywne zarządzanie temperaturą, a silikonowa osłona amortyzująca chroni przed wstrząsami, gwarantując stabilną pracę dysku nawet w trakcie podróży.







Kluczową cechą Viper EV330 jest jego kompaktowa i lekka konstrukcja – obudowa ma wymiary 45x45 mm i waży zaledwie 52 gramy, co czyni ją wyjątkowo mobilnym rozwiązaniem dla użytkowników potrzebujących szybkiego nośnika danych poza domem. Dzięki złączu USB-C urządzenie łatwo podłączymy do laptopów, komputerów stacjonarnych oraz konsol do gier, więc gracze i profesjonaliści zyskują elastyczną opcję rozbudowy pamięci. Prosta instalacja typu plug-and-play umożliwia szybki montaż dysku M.2 SSD bez potrzeby instalowania dodatkowych sterowników, co ułatwia modernizację pamięci masowej i zwiększa efektywność zarówno w pracy, jak i podczas rozrywki.



Sugerowana cena producenta za EV330 to 89 PLN.

















źródło: Info Prasowe - Patriot