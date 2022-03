Patriot Supersonic Rage Prime - pendrive do zadań specjalnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czego oczekuje się od nowoczesnego nośnika danych? Przede wszystkim wydajności, najwyższej klasy komponentów, które gwarantują niezawodność, dużych pojemności oraz mobilności. Pendrive’y Patriot Supersonic Rage Prime oferują to wszystko, a nawet więcej. Te niezwykle kompaktowe nośniki pamięci Flash zapewniają wysokie transfery danych dochodzące do 600 MB/s, a więc są szybsze od dysków SSD korzystających z interfejsu SATA III. Co więcej, oferują nawet 1 TB miejsca na dane, dzięki czemu sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebujemy dużych pojemności, jak np. w konsolach do gier.







Patriot z przyjemnością informuje więc o wprowadzeniu na rynek flagowego modelu serii Supersonic, czyli Supersonic Rage Prime USB 3.2 Gen 2. Nośnik jest wyposażony we wbudowany czujnik termiczny do monitorowania temperatury, gwarantujący doskonałą trwałość i stabilność oraz najnowszy kontroler, aby zapewnić najszybszy transfer danych i prędkość zapisu.



Pendrive jest kompatybilny z Windows 10/8/7/Vista/XP/2000, Linux 2.4 i nowszymi, Mac OSX 10.6 i nowszymi oraz konsolami nowej generacji - Xbox Series X/S, PlayStation 5. Supersonic Rage Prime USB 3.2 Gen.2 to najlepsze rozwiązanie dla konsumentów, którzy wymagają wieloplatformowego przenośnego rozwiązania do przechowywania danych o doskonałej jakości wykonania i dużych pojemnościach.



Supersonic Rage Prime wykorzystuje zaawansowany kontroler i wysokiej jakości pamięć flash, wspierając tym samym standard USB 3.2 Gen. 2. Twórcy treści wideo, graficy 2D i twórcy animacji w pełni wykorzystają jego szybkość w swojej pracy. Dzięki wysokiej wydajności pendrive może również działać jako niezależny nośnik ratunkowy dla laptopów i komputerów stacjonarnych. Idealnie sprawdzi się także z nowymi konsolami, jak PlayStation 5, gdzie szybko musimy się ratować przenoszeniem danych na zewnętrzny nośnik USB.



Supersonic Rage Prime ma wbudowany wskaźnik LED, który pozwala użytkownikom wizualnie potwierdzić, kiedy dane są przetwarzane i jest w pełni kompatybilny z technologią plug-and-play. Ponadto jest wyposażony w wysokiej jakości trwałą obudowę, która zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniem podczas upadku.



Supersonic Rage Prime USB 3.2 Gen 2 jest oferowany w trzech pojemnościach: 250 GB, 500 GB i 1 TB. Produkt jest objęty 5-letnią gwarancją producenta.





















Źródło: Info Prasowe / Patriot