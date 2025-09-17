Patriot Viper PV563 i PA523 - dostępność technologii Gen5 SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot Memory ogłosił wprowadzenie na rynek najnowszych dysków SSD PCIe Gen5 x4: zaawansowanego modelu średniej klasy Viper PV563 oraz tańszego modelu Patriot PA523. W połączeniu z flagowym modelem Viper PV593, nowe dyski kompletują linię PCIe Gen5 x4 firmy, tworząc zestaw rozwiązań dopasowanych do potrzeb każdego użytkownika. Model Viper PV563 powstał z myślą o użytkownikach, którzy nie chcą rezygnować z wysokiej wydajności ze względu na budżet. Ten zaawansowany dysk, zbudowany w oparciu o najnowszą specyfikację NVMe 2.0, osiąga prędkości odczytu sekwencyjnego sięgające 14000 MB/s oraz zapisu do 11000 MB/s. Oferowany w pojemnościach 1TB, 2TB i 4TB, zapewnia wytrzymałość do 3000 TBW w przypadku największego wariantu.







Zaawansowane technologie Host Memory Buffer (HMB) i dynamiczne buforowanie SLC działają w tandemie, gwarantując natychmiastowe uruchamianie systemu, bezproblemowe transfery danych i minimalne opóźnienia. Kompaktowa forma dysku zapewnia także kompatybilność z komputerami mini-PC, a przemyślany system zarządzania ciepłem eliminuje ryzyko przegrzania i zapobiega spadkom wydajności.



Patriot PA523 - krok ku przyszłości przechowywania danych

Model PA523 oferuje wydajność PCIe Gen5 x4 znacznie szerszemu gronu użytkowników. Ten przystępnie wyceniony dysk osiąga prędkości odczytu sekwencyjnego do 10000 MB/s oraz zapisu do 8500 MB/s, oferując skok wydajności dla użytkowników migrujących z dysków Gen4 czy SATA. Dostępny w wariantach 1TB, 2TB i 4TB, zapewnia solidną wytrzymałość do 3000 TBW dla największego modelu. Energooszczędna architektura w popularnym formacie M.2 2280 sprawia, że PA523 sprawdzi się także w ultrabook’ach i kompaktowych konfiguracjach. Połączenie technologii HMB z dynamicznym buforowaniem SLC gwarantuje niezawodną wydajność przy optymalnym zarządzaniu temperaturą.



Strategia produktowa na miarę rynku

Patriot Memory ma kompletną ofertę dla różnych użytkowników - od topowych dysków premium po przystępne cenowo opcje. Firma umożliwia każdemu odnalezienie sprzętu Gen5 dopasowanego do konkretnych potrzeb i możliwości finansowych. Wypada także zaznaczyć, że całą trójkę modeli wspiera pięcioletnia gwarancja międzynarodowa.



Nowa oferta otwiera przed graczami, twórcami treści, profesjonalistami oraz codziennymi użytkownikami komputerów możliwość doświadczenia przełomowej wydajności Gen5.

















źródło: Info Prasowe - Patriot