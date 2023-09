Patriot Viper ogłasza nowe pamięci z serii Viper Xtreme 5 DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot Memory ogłosił pełne rozszerzenie swojej najnowszej serii wydajnych pamięci DDR5, Viper Xtreme 5. Obejmuje ono nowe modele bez RGB, dostępne w zestawach o prędkości 7600 MT/s i 8200 MT/s oraz pojemnościach od 32 GB do 48 GB. Zaprezentowane na targach CES 2023 moduły, zaprojektowane dla ekstremalnych overclockerów, poważnych graczy i entuzjastów, wynoszą wydajność komputerów na nowy poziom. Dzięki prędkościom sięgającym 8200 MT/s, Viper Xtreme 5 jest najszybszą pamięcią DRAM od Patriot i Viper Gaming. Seria Viper Xtreme 5 od samego początku spotkała się z uznaniem ze strony graczy, entuzjastów technologii i mediów, o czym świadczy nominacja do nagrody „Najlepsza seria pamięci systemowych” w konkursie European Hardware Awards 2023.







Oficjalna premiera najnowszych modułów Viper Xtreme 5 odbędzie się we wrześniu 2023 r. Więcej informacji na temat Viper Xtreme 5 i Viper Gaming można znaleźć pod adresem: https://viper.patriotmemory.com.



Poniżej znajdują się sugerowane ceny producenta, które liczone są jednak na bazie obecnego, wysokiego kursu dolara i docelowo można spodziewać się, że będą wyraźnie niższe.

Sugerowane ceny producenta:

PVX532G82C38K (2x16 GB, 8200 MT/s, CL38) - 1159 PLN

PVX548G76C36K (2x24 GB, 7600 MT/s, CL36) - 1099 PLN

PVX532G76C36K (2x16 GB, 7600 MT/s, CL36) - 799 PLN

PVX548G82C38K (2x24 GB, 8200 MT/s, CL38) - 1249 PLN

















Źródło: Info Prasowe - Patriot