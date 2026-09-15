Patriot i ASUS ROG łączą siły - Nowe pamięci DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Patriot Memory wprowadza na rynek pamięci Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5 ROG Edition, będące efektem oficjalnej, certyfikowanej współpracy z marką ASUS Republic of Gamers (ROG). Nowe moduły cechują wysokie częstotliwości pracy i opatentowana technologia optyczna 3D Infinite Mirror. Dzięki integracji z płytami głównymi ASUS ROG użytkownicy kompatybilnych platform mogą uzyskać dostęp do dodatkowych profili wydajnościowych, pozwalających osiągnąć nawet 7600 MT/s. Viper Steel 5 Infinite ROG Edition wykorzystują bazowe profile Intel XMP 3.0 o prędkości sięgającej 7000 MT/s. W przypadku zastosowania kompatybilnej płyty głównej ASUS ROG dostępna jest specjalna funkcja ROG Certified BIOS, która odblokuje dodatkową wydajność.







Po aktywowaniu odpowiedniego ustawienia w BIOS-ie profile mogą zostać automatycznie podniesione z 6000 do 6400 MT/s, z 6400 do 6800 MT/s oraz z 7000 do 7600 MT/s. Funkcja ta pozwala wykorzystać dodatkowy potencjał pamięci bez ręcznego konfigurowania poszczególnych parametrów.



Nowoczesny design i efekt 3D

Pamięci zostały wyposażone w wykonany z aluminium radiator w matowym, czarnym kolorze. Konstrukcję uzupełniają elementy stylistyczne nawiązujące do marki ROG, w tym czerwone oznaczenie ROG Certified, charakterystyczna typografia oraz logo Viper. Na górze modułów znalazł się również specjalny pasek świetlny wykorzystujący konstrukcję optyczną 3D Infinite Mirror. System tworzy wielowymiarowy efekt świetlnego tunelu, zachowując standardowe wymiary modułu pamięci. Oświetlenie można synchronizować z systemami ASUS Aura Sync, SignalRGB oraz popularnymi rozwiązaniami RGB dostępnymi na płytach głównych.



Wysoka wydajność na pierwszym miejscu

Moduły Patriot Viper Steel 5 Infinite ROG Edition bazują na 10-warstwowej płytce PCB, której konstrukcja ma wspierać odpowiednią separację sygnałów przy wysokich częstotliwościach pracy. Zastosowane są w nich ręcznie selekcjonowane układy scalone, odblokowany PMIC wyposażony w termopad oraz mechanizm ECC działający bezpośrednio w układach pamięci (On-Die ECC). Nowe pamięci zostały zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach, takich jak lokalne trenowanie modeli AI, montaż materiałów wideo 4K i 8K, rendering 3D oraz granie w wymagające gry w wysokiej liczbie klatek na sekundę. Patriot Viper Steel 5 Infinite ROG Edition będą dostępne w konfiguracjach dual-channel o pojemności 32 GB (2 x 16 GB). Moduły oferują wsparcie zarówno dla Intel XMP 3.0, jak i AMD EXPO, dzięki czemu mogą być wykorzystywane na różnych platformach sprzętowych.



Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5 ROG Edition będą dostępne w Polsce w drugiej połowie września. Każdy moduł przechodzi 100-procentową kontrolę manualną i jest objęty ograniczoną dożywotnią gwarancją.

















źródło: Info Prasowe - Patriot