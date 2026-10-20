Patriot ułatwia wybór pamięci RAM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot rozwija swoją listę QVL (Qualified Vendor List), aby ułatwić użytkownikom weryfikację kompatybilności pamięci RAM z platformami sprzętowymi i płytami głównymi. Do udostępnionego już wcześniej zestawienia obsługiwanych chipsetów producent dodaje teraz listę przetestowanych modeli płyt głównych. Dzięki temu każdy ma dostęp do pewnych, zweryfikowanych informacji o kompatybilności wybranych podzespołów. Wybór pamięci RAM do komputera to nie tylko kwestia pojemności, częstotliwości czy opóźnień. Liczy się również zgodność modułów z pozostałymi podzespołami, w szczególności z płytą główną. Przed zakupem należy dokładnie sprawdzić, czy producent przetestował wybraną pamięć w połączeniu z daną platformą. Patriot ułatwia teraz dostęp do takich informacji.







Lista QVL to zestawienie produktów i platform, z którymi producent zweryfikował zgodność swoich pamięci. Stanowi dodatkowe źródło informacji dla osób składających nowy komputer oraz użytkowników planujących modernizację obecnego zestawu. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, jest łatwo dostępne i gwarantuje pewność podczas wyboru danych części.



Przetestowane płyty główne uporządkowane w grupy

Patriot zdecydował się na podział kompatybilnych płyt głównych na grupy. Rozwiązanie można sprawdzić na przykładzie linii Signature > LINK. Zamiast umieszczać wszystkie modele w jednej tabeli, producent przypisał je do poszczególnych zestawień. Kliknięcie oznaczenia grupy, (np. Group B), przenosi użytkownika do szczegółowej listy płyt głównych. Wśród wymienionych modeli znajdują się między innymi AORUS TACHYON Z790, AORUS X670 ELITE AX, AORUS Z790 ELITE X WIFI 7 oraz ASRock B650M PG RIPIDE.



Taki sposób prezentacji pozwala zachować czytelność głównej tabeli, a jednocześnie zapewnia dostęp do szczegółowych informacji. Użytkownicy mogą najpierw sprawdzić obsługiwaną platformę, a następnie przejść do odpowiedniej grupy i zweryfikować, czy interesujący ich model płyty głównej znajduje się na liście.



Rozbudowa QVL ułatwia wyszukiwanie informacji potrzebnych przy wyborze pamięci RAM. Połączenie informacji o chipsetach z listą przetestowanych płyt głównych oraz uporządkowanie modeli w grupy pozwala sprawniej wyszukiwać potrzebne dane i wygodniej sprawdzać zgodność pamięci RAM przed zakupem.











źródło: Info Prasowe - Patriot