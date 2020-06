Patriot zapowiada zewnętrzny dysk SSD PCIe USB typu C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Uznany producent pamięci masowej, firma Patriot, zaprezentował nową generację przenośnego nośnika półprzewodnikowego. Mowa tu o zewnętrznym dysku PXD M.2 PCIe Type-C External SSD, który jest rozwiązaniem łączącym zalety pendrive’a USB 3.2 i wysokowydajnego dysku bazującego na interfejsie PCIe. PXD wyposażony jest w najnowszy kontroler PCIe Gen3x4, wspiera standard SuperSpeed USB oferujący obsługę prędkości dochodzących do 10 Gb/s i nowoczesny interfejs USB 3.2 Type-C. Zewnętrzne dyski borykają się z problemami w ramach wydajności, przez co zarówno przenośne HDD, jak i tradycyjne nośniki typu flash, są przeważnie bezużyteczne w zastosowaniach wymagających transferu dużej ilości danych.







Producenci treści wideo i profesjonaliści z branży IT wymagają szybszych i bardziej efektywnych rozwiązań, takich jak nowy produkt Patriota. PXD M.2 PCIe Type-C External SSD jest czymś pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym dyskiem SSD, łącząc nowoczesny kontroler PCIe Gen3x4 z interfejsem USB 3.2, co zaowocowało najlepszym nośnikiem dla profesjonalistów.



Dysk Patriot PXD bazuje na popularnym złączu USB 3.2 typu C i posiada w zestawie dwa kable, tj. USB typu C do USB typu A oraz USB typu C do USB typu C, co zapewnia mu szeroką kompatybilność z najnowszymi komputerami PC, laptopami czy MacBookami. Z racji tego, że podobnie jak każdy inny nośnik USB, jest to urządzenie typu plug and play, wystarczy je podpiąć do sprzętu i jesteśmy gotowi do działania.



Smukła kompaktowa obudowa PXD wykonana jest z aluminium i doskonale absorbuje wstrząsy, dzięki czemu nie musimy obawiać się o wytrzymałość dysku w trakcie podróży i jego przenoszenia. Co więcej, ten mierzy tylko 10 x 3 cm i waży zaledwie 35 gramów, przez co idealnie nadaje się dla osób, które potrzebują zewnętrznego nośnika o niewielkich rozmiarach, zapewniającego superszybkie transfery z sekwencyjną prędkością odczytu i zapisu danych na poziomie 1000 MB/s .



Patriot PXD to odpowiedni wybór również dla użytkowników, którzy znajdują się w ciągłym ruchu oraz potrzebujących mobilnego dysku w kompaktowej formie w domowych warunkach. Produkt ten świetnie sprawdzi się w przypadku rozszerzenia pamięci wewnętrznej konsol, takich jak PlayStation 4 czy Xbox One oraz przechowywania filmów i muzyki. Poza tym, jest to idealna opcja dla osób, które potrzebują pojemnego i wydajnego nośnika do PC czy komputera Mac.





Dysk Patriot PXD dostępny będzie w trzech pojemnościach: 512 GB, 1 TB i 2 TB. Producent udziela na ten produkt 3-letniej gwarancji. Dostępność w sklepach planowana jest od 12 czerwca, a ceny powinny sukcesywnie spadać wraz z kursem dolara, a na chwilę obecną prezentują się następująco:



Patriot PXD 2 TB - ok. 1349 PLN

Patriot PXD 1 TB - ok. 799

Patriot PXD 512 GB- ok. 499





PXD M.2 PCIe Type-C External SSD

• Nowoczesny kontroler PCIe Gen3x4

• Prędkość do 10Gbit/sec

• Najnowszy interfejs USB 3.2 Type-C

• Solidna obudowa wykonana z aluminium

• Waga: 35g

• Temperatura pracy: 0 ~ 70°C

• Pobór energii: Pełny: 2.5W S4:0.06W

• W zestawie kable Type-C do Type-C, Type-C do Type-A

• Sekwencyjny odczyt (ATTO): do 1000MB/s

• Sekwencyjny zapis (ATTO): up to 1000MB/s

• Sekwencyjny odczyt (CDM): up to 1000MB/s

• Sekwencyjny zapis (CDM): up to 1000MB/s













Źródło: Info Prasowe / Patriot