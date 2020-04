Philips 245B1 – pierwszy monitor QHD z rodziny Philips B1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips informuje, że w sprzedaży ukaże się wyposażony w matrycę IPS 24-calowy model Philips 245B1 z rozdzielczością QHD (2560 x 1440 pikseli) i częstotliwością odświeżania 75Hz. Konstruktorzy urządzenia zwrócili szczególną uwagę na wygodę użytkowania i energooszczędność. Philips 245B1 to wyświetlacz przeznaczony głównie do pracy biurowej. Za sprawą matrycy IPS i technologii SmartImage obraz wyświetlany przez Philips 245B1 cechuje się wysoką ostrością, kontrastem i dobrym odzwierciedleniem barw. Rozdzielczość QHD zapewnia duży obszar roboczy, a dzięki 24-calowej konstrukcji monitor sprawdzi się także na mniejszych biurkach.







W trosce o użytkownika w Philipsie 245B1 wykorzystano technologie Flicker-Free oraz LowBlue Mode. Redukują one kolejno migotanie ekranu spowodowane odświeżaniem obrazu i emisję niekorzystnego niebieskiego światła. Dodatkiem jest też Easy Read: specjalny tryb przeznaczony do czytania. Rozwiązania te zapewniają komfort zwłaszcza podczas wydłużonego czasu pracy z monitorem. Monitor posiada certyfikat TUV Rheinland Eye Comfort.



Monitor Philips 245B1 został wyposażony w podstawę SmartErgoBase. Daje ona szerokie możliwości dostosowania położenia ekranu – jego obrotu w pionie i poziomie, wysokości oraz kąta nachylenia. W urządzeniu wbudowano głośniki i szereg portów przyłączeniowych w tym Display Port 1.2, HDMI 1.4 i USB 3.2.



Dzięki funkcjom PowerSensor i LightSensor Philips 245B1 wyróżnia się niskim poborem energii elektrycznej – 10,4 W w trybie ECO oraz 14,5 W w trybie standardowym. Obie technologie dostosowują poziom jasności ekranu w zależności od obecności użytkownika i warunków świetlnych pomieszczenia. Monitor w 85% składa się z materiałów nadających się do ponownego recyklingu.



Oprócz opisywanego modelu w czerwcu do serii monitorów Philips B1 dołączą jeszcze dwa modele: 242B1 i 275B1. Pierwszy z nich to 24-calowiec o rozdzielczości Full HD, a drugi będzie bazował na 27-calowym panelu QHD. Wszystkie modele w serii wspierają technologię Adaptive-Sync



Monitor Philips 245B1 będzie dostępny w sprzedaży od kwietnia 2020 roku w sugerowanej cenie 1040 PLN. Pozostałe dwa modele trafią do sprzedaży w czerwcu w cenach 905 PLN za 242B1 oraz 1405 PLN za 275B1.



















Źródło: Info Prasowe / Philips