Philips 24B2D5300 – jedno urządzenie, dwa ekrany

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips Monitors zaprezentowało nowy monitor stworzony z myślą o biznesie. Philips 24B2D5300 to pierwszy monitor na rynku, który łączy funkcjonalność dwóch urządzeń w jednej obudowie. Dwa 24-calowe ekrany IPS mogą działać niezależnie od siebie, podłączone zarówno do jednego, jak i dwóch osobnych urządzeń poprzez kabel HDMI lub USB-C z DP Alt Mode. Dzięki temu biura podróży oraz hotele będą miały możliwość pokazania klientom swojej oferty w wygodny sposób. Urządzenie może również wyświetlać podgląd obrazu z tylnego ekranu, co pozwala zachować pełną kontrolę nad treściami, które się na nim pojawiają, bez ryzyka ujawnienia wrażliwych danych.







Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby włączyć tryb DualView, który pokazuje ten sam obraz z dwóch stron jednocześnie. Rozdzielczość Full HD sprawia, że treści wyświetlane są w sposób czytelny, a odświeżanie 120 Hz nadaje naturalnej płynności w każdym ruchu. Dodatkowym atutem jest wbudowana w podstawę możliwość obrotu monitora o 180 stopni, która pozwala odpowiednio dostosować pozycję ekranu. Przestrzenie coworkingowe również mogą skorzystać z atutów modelu 24B2D5300, stawiając jeden monitor, który może obsłużyć dwa stanowiska naraz. Podłączenie laptopów służbowych via USB-C do monitora nie tylko pozwoli je zasilić, za sprawą wykorzystania PowerDelivery do 65 W, ale również na przesyłanie obrazu i dźwięku do każdego ekranu osobno. Dzięki temu pracownicy zachowują własną przestrzeń roboczą, a firmy mogą oszczędzić na kosztach sprzętu.



Niewielkie urządzenie, wielka funkcjonalność

Model 24B2D5300 powstał z myślą o ergonomii – urządzenie nie zajmuje wiele miejsca, ale jego kompaktowy rozmiar nie wpływa na wysoką funkcjonalność. Wyposażono go w hub USB oraz wyjście audio, które pozwala podłączyć zestaw słuchawkowy oraz akcesoria bezpośrednio do monitora. Ponadto za sprawą MultiView dla każdego ekranu osobno, możliwe jest włączenie trybów Picture-by-Picture lub Picture-in-Picture, które wyświetlają obraz z dwóch różnych źródeł na jednym ekranie. Komfort użytkownika, który musi spędzić większość dnia przed wyświetlaczem również został wzięty pod uwagę podczas projektowania urządzenia. Technologie Flicker-free oraz SoftBlue w połączeniu z rozwiązaniem Low Blue Mode zmniejszają zmęczenie oczu podczas długotrwałego wpatrywania się w ekran, co potwierdza akredytacja eyesafe CERTIFIED 2.0.



Dwustronny wyświetlacz oraz oszczędzający miejsce design serii monitorów Philips B2D5000 optymalizuje stanowisko pracy i przyspiesza pracę profesjonalistów – stanowisko Jury Red Dot 2025 dotyczące zwycięskiego designu monitora.



Cena i dostępność

Monitor Philips 24B2D5300 będzie dostępny od maja, w sugerowanej cenie producenta 1699 PLN.





























źródło: Info Prasowe - PHILIPS