Philips 45B1U6900CH z kamerą internetową Windows Hello

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips, prezentuje uniwersalny monitor z matrycą 44,5 cala o proporcjach 32:9. Wyposażono go w kamerkę internetową z funkcją Windows Hello. Umożliwia ona bezpieczne i szybkie logowanie do systemu na podstawie skanu twarzy użytkownika. Nowy model nosi oznaczenie 45B1U6900CH i dzięki dużej przestrzeni roboczej może stanowić alternatywę dla stanowisk dwumonitorowych. Urządzenie wyposażono w panel VA o rozdzielczości 5120 x 1440 px, gęstości 120 PPI i częstotliwości odświeżania 75 Hz. 44-5-calowa matryca o proporcjach 32:9 zapewnia dużą przestrzeń roboczą, porównywalną do dwóch 24-calowych wyświetlaczy Quad HD. Monitor może stanowić ciekawe rozwiązanie dla osób pracujących z oprogramowaniem do edycji wideo lub projektowania graficznego. Wyświetlacz sprawdzi się również po pracy, np. w trakcie rozgrywki w gry symulacyjne lub wyścigowe.







Kamerka 5 MP z Windows Hello

Monitor ma wbudowaną kamerę z funkcją Windows Hello, która umożliwia szybkie i bezpieczne logowanie się do systemu operacyjnego za pomocą rozpoznawania twarzy. Dzięki temu użytkownicy nie muszą pamiętać haseł, a dostęp do ich danych jest zabezpieczony. Kamerkę umiejscowiono powyżej ekranu i jest ona wysuwana z wnętrza obudowy. Umożliwia to fizyczne zasłonięcie obiektywu co może zwiększyć poczucie prywatności użytkownika.



Wielofunkcyjne złącze USB-C

W 45B1U6900CH zastosowano koncentrator USB z czterema portami typu A. Wyposażono go również w uniwersalne złącze USB-C, które umożliwia: przesyłanie sygnału obrazu, transfer danych, np. z urządzeń peryferyjnych podłączonych do huba USB, oraz dostarcza 100 W mocy do ładowania podłączonego sprzętu. W monitorze znajduje się również przełącznik KVM, który pozwala użytkownikom na podłączenie i zarządzanie dwoma komputerami jednocześnie. Rozwiązanie to może sprawdzić się w pracy zdalnej, gdzie często do jednego wyświetlacza jednocześnie podpięte są np.: prywatny komputer stacjonarny i laptop służbowy.



Zgodność z HDR 400

Monitor jest zgodny z normą VESA DisplayHDR 400 i otrzymał certyfikat TUV Rheinland Eyesafe RPF 50 informujący m.in. o zredukowanej emisji światła niebieskiego. Ponadto, ergonomiczna podstawa pozwoli użytkownikom na regulację wysokości do 150 mm, obrót panelu o 45 stopni w każdą stronę oraz pochylenie ekranu od -5 do 15 stopni.



Dostępność i cena

Philips 45B1U6900CH jest dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 5553 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Philips