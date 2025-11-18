Philips Evnia 27M2N6501L – QD-OLED dla ludu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips Monitors prezentuje najnowszy model w swoim gamingowym portfolio, Philips Evnia 27M2N6501L. Zastosowana w nim matryca QD-OLED wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD) oraz z częstotliwością wynoszącą 240 Hz. Trójstronne oświetlenie Ambiglow zapewnia wizualne rozszerzenie ekranu, a port HDMI 2.1 pozwala na grę na konsolach obecnej generacji, korzystając z ich maksymalnych możliwości. Matryca QD-OLED, zastosowana w najnowszym monitorze Philips Evnia, oferuje 10-bitową głębię kolorów, wyświetlając 1.07 mld barw na 26.5-calowym ekranie.







Jednocześnie odświeżanie ekranu 240 Hz pozwoli na komfortową grę w szybkich grach sieciowych, gdzie każda milisekunda ma znaczenie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że monitor uzyskał oficjalną certyfikację kompatybilności z technologią G-SYNC. Ponadto wykorzystanie HDMI 2.1 sprawia, że konsole obecnej generacji podłączone do tego monitora, mogą korzystać ze swoich maksymalnych możliwości. System podświetlenia Ambiglow wizualnie rozszerza obraz za sprawą rzucania jasnego światła na powierzchnię ustawioną za panelem.



Funkcje gamingowe i nie tylko

Sprzęt wyposażono w udogodnienia dla graczy, pokroju Smart Crosshair, który wyświetla celownik pośrodku monitora i zmienia jego kolor w zależności od otoczenia, aby pozostawał zawsze widoczny. Smart Sniper pozwala z kolei na wyświetlanie obrazu w znacznym powiększeniu, ułatwiając widoczność odległych celów. Stark ShadowBoost daje natomiast możliwość rozjaśnienia ciemnych lokacji, bez przejaskrawiania jaśniejszych scen. Monitor wspiera także technologię MultiView, pozwalającą na wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł jednocześnie. LowBlue Mode oraz Flicker-Free redukują natomiast zmęczenie oczu, nawet podczas dłuższych sesji z ulubioną grą, poprzez ograniczenie światła niebieskiego.



Niska cena, wysoka jakość OLED

Monitor Philips Evnia 27M2N6501L został objęty 3-letnią gwarancją producenta na wypalenia, która dotyczy zarówno matryc typu OLED. Nowy firmware monitora można zainstalować przy wykorzystaniu portu USB lub za pomocą aplikacji towarzyszącej – Evnia Precision Center. Używając jej, można również sterować wszystkimi funkcjami ekranu, bez konieczności poruszania się po OSD. Dodatkowym atutem urządzenia jest jego niska cena, do której poziomu użytkownicy nie są przyzwyczajeni, kiedy mowa o ekranach QD-OLED. Sprzęt został bowiem wyceniony przez producenta na kwotę 1772 PLN.





























źródło: Info Prasowe - PHILIPS