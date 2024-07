Philips Evnia 32M2N6800M – monitor 4K z podświetleniem Mini LED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips zaprezentował nowy wyświetlacz przeznaczony dla graczy, z oznaczeniem 32M2N6800M. Ten 32-calowy ekran o rozdzielczości 4K UHD zapewnia odświeżanie ekranu z częstotliwością 144 Hz, czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG, MPRT), a także dobre odwzorowanie barw. Monitor jest wyposażony w ekran o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 px), pozwalającej dostrzec nawet drobne szczegóły, które trudno zauważyć na monitorach Full HD. Dzięki odświeżaniu 144 Hz użytkownicy preferujący gry kompetytywne mogą liczyć na płynne odwzorowanie obrazu w dynamicznych scenach. Czas reakcji matrycy na poziomie 1 ms (GtG, MPRT) sprawia, że wyświetlane treści są klarowne.







Monitor wyposażono w podświetlenie Mini LED obsługujące funkcję Local Dimming. Matryca zapewnia aż 1152 strefy podświetlenia, które mogą dostosowywać jasność do wyświetlanych na ekranie treści niezależnie od siebie. Pozwala to na regulację podświetlenia w konkretnych obszarach ekranu i minimalizuje tzw. efekt IPS glow – srebrnej poświaty w ciemnych scenach. Panel wyświetla 1.07 mld kolorów, cechuje się także dobrym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3: 99,7%, NTSC: 129% (CIE1976) oraz sRGB: 166% (CIE1931).



Przewaga dzięki Smart Crosshair

Philips Evnia 32M2N6800M wyposażony został w funkcje, które zmniejszają dyskomfort związany z dłuższymi sesjami przed monitorem oraz mają wspomóc graczy w ich zmaganiach w grze.

Tryb LowBlue pozwala ograniczyć ilość emitowanego światła niebieskiego, a zastosowanie technologii Flicker-Free minimalizuje efekt „rozrywania“ obrazu. Funkcja Smart Crosshair daje możliwość wyświetlania na środku ekranu celownika, który dostosowuje swoją barwę do koloru otoczenia.



Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia 32M2N6800M dostępny będzie w sprzedaży od połowy lipca, w sugerowanej cenie detalicznej 4171 PLN (MSRP).

































źródło: Info Prasowe - PHILIPS