Philips Evnia 32M2N6901A – ekran QD-OLED i hub dla smart home

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips Evnia rozszerza ofertę monitorów dla graczy o model 32M2N6901A. To 31.5-calowy ekran wyposażony w 10-bitową matrycę QD-OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 px (4K UHD) i odświeżaniu 165 Hz. Jej czas reakcji wynosi 0.03 ms, co w połączeniu z technologią Low Input Lag zapewnia wysoką precyzję odwzorowania podejmowanych akcji na wyświetlaczu. Zdolny do wyświetlania 1.07 mld kolorów, oraz głębokich czerni, co potwierdza certyfikat HDR TrueBlack 400. Rozdzielczość 3840 x 2160 px (4K UHD) sprawia, że na ekranie widoczne są nawet najdrobniejsze szczegóły, dzięki czemu Philips Evnia 32M2N6901A pozwala na komfortowe doświadczanie wirtualnego świata.







Odświeżanie wynoszące 165 Hz oraz czas reakcji 0.03 ms sprawia, że wyświetlanie dynamicznych scen walki w grach fabularnych nie stanowi dla tego modelu problemu. Takie połączenie ogranicza również efekt smużenia, dzięki czemu użytkownik może łatwiej śledzić ruch przeciwników i zachować kontrolę nad przebiegiem gry. Dodatkowo zastosowanie technologii Low Input Lag zmniejsza opóźnienia pomiędzy sygnałem z urządzenia a wyświetlanym obrazem, pozwalając na szybszą reakcję na działania gracza oraz większą precyzję sterowania. Z myślą o dłuższych sesjach użytkowania, monitor wyposażono w technologie Low Blue Mode oraz Low Blue Light, które zmniejszają zmęczenie oczu, poprzez ograniczenie emisji światła niebieskiego.



Imersja, która wychodzi poza granice ekranu

Za angażujące wrażenia odpowiada wspierana przez AI technologia podświetlenia ambientowego Ambiglow oraz wykorzystująca system Matter funkcja AmbiScape. Pierwsza z nich synchronizuje zachowanie diod RGB, które znajdują się z tyłu monitora z obrazem na ekranie, optycznie rozszerzając przestrzeń wokół użytkownika. AmbiScape umożliwia natomiast podłączenie dodatkowych urządzeń zgodnych ze standardem Matter, takich jak lampy i paski LED. Pozwala to na przygotowanie konfigurowalnych efektów świetlnych wokół stanowiska. Obie funkcje szczególnie mogą zostać docenione zarówno przez graczy, jak i kinomaniaków.



Wysoka jakość, wysoka wygoda

Model Philips Evnia 32M2N6901A oferuje dwa złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz port USB-C z obsługą DisplayPort Alt Mode i funkcją zasilania urządzeń o mocy do 90 W. Monitor wyposażono także w dwa głośniki oraz ergonomiczną podstawę Compact Ergo Base, która umożliwia regulację wysokości, kątu nachylenia i obrotu ekranu. Dzięki temu dopasowanie stanowiska do preferencji użytkownika jest znacząco ułatwione. Takie wyposażenie pozwala zbudować funkcjonalne miejsce, które dobrze sprawdzi się podczas grania, pracy i korzystania z multimediów.



Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia 32M2N6901A będzie dostępny od września, w sugerowanej cenie producenta 3199 PLN.



























źródło: Info Prasowe - PHILIPS