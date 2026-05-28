Philips Evnia 32M2N8900P – monitor 4K QD-OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Philips Evnia wprowadza do oferty monitor z panelem QD-OLEDo oznaczeniu 32M2N8900P. To 31.5-calowy ekran o rozdzielczości 3840 x 2160 px i odświeżaniu wynoszącym 240 Hz. Urządzenie będzie objęte 3-letnią gwarancją producenta, w tym również na wypalenia. Philips Evnia 32M2N8900P wykorzystuje panel QD-OLED 4. generacji, zdolny do wyświetlania 1.07 mld barw w prawdziwie 10-bitowej głębi kolorów. W połączeniu z rozdzielczością 4K UHD oraz technologią Ultra Wide Color, monitor ten sprawdzi się w odwzorowaniu najdrobniejszych detali. Ponadto certyfikat DisplayHDR True Black 500 zapewnia idealne czernie i wysoką jasność szczytową.







Choć parametry te szczególnie zadowolą osoby czerpiące rozrywkę z gier fabularnych oraz filmów i seriali, to producent nie zapomniał o graczach tytułów kompetetywnych. Odświeżanie 240 Hz pozwala na dokładne odzwierciedlenie ruchów przeciwnika na ekranie, a czas reakcji wynoszący zaledwie 0.03 ms pozwala na błyskawiczne podjęcie akcji. Ponadto technologie wspierające rozgrywkę takie jak Smart Crosshair, Smart Sniper, Shadow Boost czy Stark Shadow Boost, dodatkowo zwiększają przewagę użytkownika. Sprzęt jest także kompatybilny z technologią NVIDIA G-SYNC, dzięki czemu efekt rozrywania obrazu zostaje wyeliminowany.



Jeden monitor, wiele zastosowań

Konsole obecnej generacji po podłączeniu do tego monitora mogą wykorzystać pełnię swoich możliwości, dzięki dwóm portom HDMI 2.1. Osoby preferujące granie na PC docenią natomiast złącze DisplayPort 2.1, które pozwala na wyświetlanie obrazu bez żadnych kompromisów. Użytkownicy używający z monitora do pracy z laptopem z kolei mogą skorzystać z portu USB-C ze wsparciem dla DisplayPort Alt Mode. Za sprawą jednego kabla USB-C mogą bowiem przesyłać obraz i dźwięk, mieć połączenie z internetem poprzez podłączony do monitora kabel RJ-45 oraz ładować laptopa, dzięki wsparciu dla PowerDelivery do 65 W. Ponadto możliwość skorzystania z MultiView pozwala wyświetlić obraz z dwóch różnych urządzeń na jednym ekranie, a KVM na szybkie przełączanie się między źródłami. Dodatkowo porty USB w laptopie lub PC można zwolnić, dzięki wbudowanemu w monitor hubowi, podłączając np. mysz i klawiaturę bezpośrednio do 32M2N8900P. Z kolei wykorzystanie technologii SoftBlue oraz Flicker-free ogranicza zmęczenie oczu użytkownika podczas dłuższych sesji przed ekranem.



Akcja na ekranie i poza nim

Najnowsza propozycja od Philips Evnia została wyposażona w trójstronny system ambientowego podświetlenia Ambiglow, który wizualnie rozszerza obraz z ekranu na ścianę za nim. Ponadto w ramach technologii AmbiScape można zsynchronizować monitor z nawet 10 lampkami, które wspierają standard Matter, aby stworzyć żywe pomieszczenie, które reaguje na sytuację w grze lub filmie. Całością steruje się wygodnie z poziomu aplikacji Evnia Precision Center.



Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia 32M2N8900P będzie dostępny od czerwca, w sugerowanej cenie producenta 4299 PLN.

































źródło: Info Prasowe - PHILIPS