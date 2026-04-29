Philips Evnia AmbiScape – gamingowa immersja 360°

Philips Evnia rozbudowuje swój ekosystem oświetlenia ambientowego dla graczy, opierając się na sprawdzonej technologii Ambiglow. Ze wsparciem dla funkcji Dynamic Lightning w systemie Windows, Evnia wprowadza AmbiScape – nowe rozwiązanie, które zaprojektowano z myślą o synchronizacji oświetlenia monitora z iluminacją całego pomieszczenia. Ambiglow, AmbiScape i integracja z funkcją Dynamic Lightning pozwalają na spójną konfigurację, w której akcja na ekranie wpływa zarówno na podświetlenie monitora, jak i kompatybilne urządzenia w otoczeniu gracza. Funkcjonalność tę aktywuje się poprzez wejście USB, a konfiguruje za pomocą aplikacji Philips Evnia Precision Center.







Pomieszczenie, które reaguje

Gdy gra przechodzi od spokojnej eksploracji do intensywnej akcji, otoczenie gracza zazwyczaj pozostaje niezmienne. Funkcja oświetlenia ambientowego Philips Evnia została zaprojektowana tak, aby przekładać to, co się dzieje na ekranie na responsywne efekty świetlne, dzięki którym otoczenie użytkownika odzwierciedla to, co dzieje się podczas rozgrywki i odtwarzania multimediów. Dostosowując zachowanie oświetlenia na kompatybilnych urządzeniach, Evnia zapewnia jeszcze większą immersję w grach. Dzięki temu monitor staje się integralną częścią stanowiska, które dynamicznie reaguje na sytuację na ekranie.



Ambiglow wspomagany przez AI

Wspierany przez Sztuczną Inteligencję system Ambiglow dopasowuje podświetlenie monitora do wyświetlanych treści. Analizuje ogólną gamę kolorów oraz przejścia między scenami, dynamicznie dostosowując emitowane światło, zamiast opierać się na stałych ustawieniach RGB. Użytkownicy mogą dostroić intensywność i wybrać preferowane zachowania oświetlenia za pomocą konfigurowalnych profili w aplikacji Philips Evnia Precision Center.



AmbiScape: rozszerzenie oświetlenia poza monitor

Nowy interfejs ze wsparciem dla standardu Matter, został zaprojektowany w celu przeniesienia akcji z ekranu na otoczenie poprzez synchronizację inteligentnych lamp (kompatybilnych z Matter) z tym, co dzieje się na monitorze. Wraz ze zmianą scen oświetlenie pomieszczenia zmienia się w czasie rzeczywistym, pozwalając przestrzeni odzwierciedlać treści z ekranu. AmbiScape można konfigurować za pośrednictwem aplikacji Philips Evnia Precision Center, gdzie użytkownicy mogą dostosować intensywność, zachowanie oraz układ pomieszczenia do swoich preferencji. Jako najnowszy dodatek do portfolio rozwiązań oświetleniowych Philips Evnia, AmbiScape stanowi kolejny krok marki w kierunku bardziej zintegrowanego ekosystemu oświetleniowego.



Windows Dynamic Lightning

Philips Evnia jest pierwszą marką monitorów gamingowych, która obsługuje funkcję Dynamic Lightning w systemie Windows. Użytkownicy systemu Windows 11 mogą zarządzać i synchronizować oświetlenie RGB na kompatybilnych urządzeniach za pomocą ustawień systemowych. Dzięki tej integracji można dostosować zachowanie oświetlenia w całej konfiguracji, a podświetleniem monitora zarządzać razem z innymi sprzętami. Aby włączyć funkcję Dynamic Lightning, użytkownicy podłączają monitor do komputera przez USB i konfigurują sterowanie oświetleniem za pomocą ustawień systemu Windows 11.



Philips Evnia Precision Center

Zachowaniem i profilami oświetlenia można zarządzać również za pośrednictwem aplikacji Philips Evnia Precision Center, rozszerzając możliwości dostępne w OSD. Użytkownicy mogą tworzyć i przełączać profile, dostrajać intensywność oraz dostosowywać reakcje oświetlenia, aby zachować spójne ustawienia w grach, filmach, muzyce i oświetleniu pomieszczenia.



Dostępność

Funkcja AmbiScape jest już dostępna bezpłatnie dla każdego posiadacza monitora Philips Evnia z zainstalowaną aplikacją Precision Center w wersji 1.9.















