Philips Evnia nagradza graczy – kup monitor, odbierz doładowanie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Okres wakacyjny to idealny czas na modernizację stanowiska gamingowego. Odpowiedni sprzęt wymaga jednak gier, które pozwolą na wykorzystanie pełni potencjału nowego ekwipunku. Z tej okazji Philips przygotował promocję, w ramach której gracze mogą otrzymać do 150 PLN na gry, przy zakupie nowego monitora z serii Philips Evnia. Promocja już trwa i zakończy się 31 sierpnia 2025 roku lub wraz z wyczerpaniem puli kodów promocyjnych. Po nabyciu kwalifikującego się modelu monitora w sklepie partnerskim, należy zarejestrować zakup za pomocą formularza dostępnego na stronie evniagaming.pl. Po weryfikacji zgłoszenia, nagroda w postaci kodu PaySafeCard zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu.







Kody PaySafeCard o wartości 50, 100 lub 150 PLN zostaną wysłane do 45 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Obdarowany może wykorzystać je do zakupu gier oraz dodatków, m.in. na Steam, PlayStation Store czy Xbox Store.



Kwalifikującego się do promocji zakupu monitora można dokonać w sklepach partnerskich, którymi są:

• x-kom,

• Morele.net,

• Media Expert,

• Alsen,

• Komputronik,

• RTV Euro AGD.



Wszystkie warunki akcji dostępne są w regulaminie promocji. Na te same dane podane w formularzu można zarejestrować do 3 monitorów w ramach akcji, niezależnie od wybranego modelu.



Kwalifikujące się modele

Wśród monitorów objętych promocją można wyróżnić propozycje dla graczy preferujących zarówno mniejsze, jak i większe ekrany. Przykładowo, nabycie Philips Evnia 24M2N3200S uprawnia do odebrania vouchera na 50 zł, podczas gdy kupno Philips Evnia 34M2C3500L wiąże się z nagrodą w postaci kodu o wartości 150 zł. Pełna lista modeli promocyjnych dostępna jest poniżej.



Kwalifikujące się monitory, uprawniające do odbioru nagrody o wartości 50 złotych:

• Philips Evnia 24M2N3200S/00

• Philips Evnia 24M2N3201A/00

• Philips Evnia 25M2N3200W/00



Kwalifikujące się monitory, uprawniające do odbioru nagrody o wartości 100 złotych:

• Philips Evnia 27M2N5500/00



Kwalifikujące się monitory, uprawniające do odbioru nagrody o wartości 150 złotych:

• Philips Evnia 27M2N3200S/00

• Philips Evnia 27M2N3201A/00

• Philips Evnia 27M2N3500NL/00

• Philips Evnia 34M2C3500L/00

• Philips Evnia 34M2C5501A/00

































źródło: Info Prasowe - PHILIPS