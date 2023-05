Philips Evnia z odświeżaniem ekranu 240 i 280 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips prezentuje dwa wyświetlacze o oznaczeniach 25M2N3200W oraz 25M2N5200P. Urządzenia te skierowane są głównie dla graczy i cechują się wysokim odświeżaniem ekranu – powyżej 240 Hz. Modele te zostały wyposażone w panel VA. Z kolei matryca zastosowana w modelu 25M2N5200P jest wykonana w technologii IPS. Przekątna obu monitorów to 24.5 cala, a rozdzielczość wyświetlanego obrazu wynosi 1920 x 1080 px. Monitory te mogą stanowić ciekawe rozwiązanie dla osób gustujących w dynamicznych grach nastawionych na współzawodnictwo. Wyświetlacze cechują się wysokim odświeżaniem ekranu, wynoszącym 240 Hz dla modelu 25M2N3200W oraz 280 Hz dla 25M2N5200P. Czas reakcji matryc obu modeli wynosi 1 ms.







Ponadto Philips Evnia 25M2N5200P został wzbogacony o hub USB oraz szereg funkcji OSD, które pozwalają czerpać więcej przyjemności z grania. Należą do nich m.in. MBR Sync, DarkBoost i Smart Crosshair. W monitorach zastosowano technologie LowBlue Mode oraz Flicker-Free. Pierwsza z nich odpowiada za zredukowanie emisji niebieskiego światła, natomiast druga za zmniejszenie migotania ekranu. Ponadto, ergonomiczna podstawa CompactErgo base pozwoli użytkownikom na regulację wysokości do 130 mm, obrót panelu o 30 stopni w każdą stronę oraz pochylenie ekranu od -5 do 20 stopni.



Dostępność i cena

Philips 25M2N3200W i 25M2N5200P będą dostępne w sklepach od połowy maja. Sugerowane ceny tych modeli będą wynosić odpowiednio 999 PLN i 1546 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Philips