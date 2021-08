Philips TAGH301BL oraz TAGH401BL - pierwsze słuchawki w ofercie marki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips wprowadza do oferty swoje pierwsze słuchawki, prezentując dwa modele: TAGH301BL oraz TAGH401BL. Ich lekka, zamknięta konstrukcja, regulowany pałąk oraz wykonanie z wygodnych materiałów mają służyć poprawie jakości pracy i rozrywki − zwłaszcza podczas spotkań zdalnych i długich sesji gamingowych. Philips TAGH301BL to przewodowy zestaw słuchawkowy z 40-to milimetrowym, neodymowym magnesem przetwornika. Dostarcza on czysty dźwięk bez zniekształceń i głębokie basy, a zamknięta konstrukcja słuchawek zapewnia dodatkową izolację. Pozwala to na zachowanie skupienia nawet gdy otoczenie jest pełne rozpraszających dźwięków, jednocześnie nie przeszkadzając innym osobom w pobliżu.







Model TAGH301BL wyposażono w pałąk o budowie, który daje możliwość dopasowania do kształtu głowy. Oprócz możliwości regulacji wysokości, ważący 211 gramów zestaw, zapewnia wysoki komfort noszenia dzięki miękkim poduszkom wewnętrznym i przyjemnym w dotyku nausznikom ze skóry syntetycznej PU. To rozwiązanie sprawdzi się zarówno podczas dłuższego grania jak i pracy. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrofon, kabel o długości 1.8 m ze złączem 3.5 mm oraz łatwo dostępny kontroler, pozwalający na wygodną obsługę słuchawek bez konieczności robienia tego z poziomu komputera.



Drugi z prezentowanych zestawów słuchawkowych − Philips TAGH401BL − został wyposażony w technologię dźwięku Dirac HD/3D, która dzięki dokładnemu pozycjonowaniu przestrzennemu zapewnia wysokiej jakości dźwięk 3D. Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników komputerów z systemem Windows, którzy po zainstalowaniu odpowiednich sterowników mogą zarządzać technologią 3D i HD bezpośrednio z poziomu słuchawek.



W tym modelu − podobnie, jak w TAGH301BL − dla większej wygody użytkowników zastosowano regulowany pałąk, miękkie poduszki wewnętrzne oraz nauszniki z PU. W konstrukcji zaimplementowano system Light FX, który umożliwia wielokierunkowe, kompaktowe składanie słuchawek. Całość waży 250 gramów. Kabel o długości 2.5 metra, zakończony złączem USB 2.0, został wyposażony we wbudowany kontroler zdalnego sterowania. Umożliwia on regulację głośności i wyciszanie mikrofonu za pomocą jednego przycisku. Można również dzięki niemu łatwo przełączać tryby dźwięku pomiędzy stereo, 3D i HD.



Słuchawki Philips TAGH301BL i TAGH401BL będą dostępne w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej odpowiednio 173 PLN i 273 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Philips