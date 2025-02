Philips zaprezentuje nowe monitory podczas targów ISE 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips, we współpracy z PPDS (Philips Professional Displays), weźmie udział w targach ISE 2025 – najważniejszym wydarzeniu branży AV i integracji systemów. Targi odbędą się w Fira de Barcelona Gran Via w dniach 4-7 lutego 2025 r. Uczestnicy ISE 2025 będą mogli zapoznać się z wszechstronną ofertą rozwiązań wizualnych dla różnych sektorów rynku na nowo zaprojektowanym stoisku Philips 3P500. Przestrzeń wystawowa o powierzchni 344 m² została podzielona na strefy tematyczne, w których zaprezentowane zostaną różnego rodzaju rozwiązania sprzętowo-programowe dostosowane do potrzeb handlu detalicznego, edukacji, korporacji, instytucji publicznych czy branży hotelarskiej.







W strefie rozwiązań biurowych zostaną zaprezentowane dwa flagowe modele monitorów. Będą to Philips 27E1N1900AE oraz Philips 272B1G.



Pierwszy z nich wyróżnia się wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 4K UHD, elegancką, trójstronnie bezramkową konstrukcją oraz funkcjami poprawiającymi jakość obrazu i komfort pracy. Model został wyposażony w złącza DisplayPort i HDMI zapewniające uniwersalną łączność cyfrową, port USB-C do szybkiego przesyłania danych oraz wbudowane głośniki stereo. Urządzenie zostało stworzone z myślą o minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko za sprawą energooszczędnych rozwiązań, potwierdzonych certyfikatami ekologicznymi RoHS oraz opakowania, które można w pełni poddać recyklingowi.



Philips 272B1G, który został specjalnie zaprojektowany z myślą o zrównoważonej produktywności, to 27-calowy monitor Full HD osiągający wysoką klasę energetyczną przy zachowaniu doskonałej wydajności – zastosowana technologia podświetlenia LED w połączeniu z czujnikami LightSensor, PowerSensor oraz przełącznikiem zerowego poboru mocy znacząco redukuje zużycie energii.



Na targach ISE zostanie również zaprezentowany monitor dotykowy 242B9TL, przeznaczony do różnorodnych zastosowań. Model ten, obsługujący do 10 punktów dotyku jednocześnie, sprawdzi się w handlu detalicznym, supermarketach, logistyce i hotelarstwie, gdzie wymagane są niezawodne i wytrzymałe rozwiązania dotykowe. Urządzenie to okaże się szczególnie przydatne również w przestrzeniach publicznych, dzięki zastosowanym rozwiązaniom. Powłoka antyrefleksyjna zapobiega zmęczeniu oczu, a technologia SmartContrast automatycznie dostosowuje kolory i intensywność podświetlenia do warunków otoczenia. Zastosowane szkło ochronne o twardości 7H zapewnia trwałość i łatwość czyszczenia zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz.





















źródło: Info Prasowe - PHILIPS