Pięć urządzeń FRITZ! na czołowych lokatach plebiscytu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niezależnie od tego, czy korzystamy z DSL, internetu kablowego czy mamy sieć Wi-Fi Mesh: urządzenia FRITZ! firmy AVM są po prostu nie do pobicia. Takie są wyniki testów przeprowadzonych przez „Stiftung Warentest”, największy niezależny instytut wykonujący testy produktów konsumenckich w Niemczech. Po drobiazgowych testach całej gamy routerów Wi-Fi i systemów Mesh, instytut nagrodził aż pięć urządzeń firmy AVM. Wśród routerów Wi-Fi pierwsze miejsce zajęły trzy modele FRITZ!Box, a dwa wzmacniacze FRITZ!Repeaters otrzymały najwyższe noty w kategorii Wi-Fi Mesh. „Stiftung Warentest” jest znany z szeroko zakrojonych i szczegółowych testów jakości oraz współpracuje z ważnymi międzynarodowymi organizacjami konsumenckimi, badającymi produkty trafiające na rynek, takimi jak International Consumer Research & Testing (ICRT).







W teście porównawczym routerów przetestowano osiem urządzeń: siedem dla technologii DSL i jedno dla łączy kablowych. Wszystkie trzy poddane próbom routery FRITZ!Box, tj. FRITZ!Box 7590 AX, 7530 AX i 6690 Cable, uzyskały ocenę jakości „dobry” przy wyniku 1,9. „Stiftung Warentest” przetestował również dziesięć systemów Wi-Fi Mesh. FRITZ!Repeater 6000 i FRITZ!Repeater 1200 AX otrzymały ocenę jakości „dobry”, uzyskując wynik 2.0, najwyższy w całym teście kategorii Wi-Fi Mesh. „Stiftung Warentest” stwierdza: „Oba oceniane w ramach testu rozwiązania firmy AVM, pozwalające rozszerzyć zasięg Wi-Fi, wypadły po prostu najlepiej”. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, wzmacniacze FRITZ!Repeater oferują funkcję automatycznej aktualizacji, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo sieci.



FRITZ!Box wygrywa w testach od 10 lat

Trzy modele routerów FRITZ!Box kontynuują tradycję sukcesów z poprzednich testów porównawczych z lat 2012, 2017 i 2020 i jest to czwarty potrójny sukces firmy AVM na łamach „Stiftung Warentest”. Trzy modele routerów FRITZ!Box to jedyne produkty, które trzykrotnie otrzymały ocenę „bardzo dobry” w kategoriach łatwość obsługi, bezpieczeństwo i telefonia. Wszystkie trzy uzyskały opinię „bardzo dobre zabezpieczenia”. Wyróżniły się także niskim zużyciem energii.



Ponadprzeciętna wydajność

Według „Stiftung Warentest” zarówno FRITZ!Box 7530 AX, jak i FRITZ!Repeater 1200 AX charakteryzują się „ponadprzeciętną wydajnością”. Szczegółowy tekst raportu można znaleźć w bieżącym numerze miesięcznika „Test” (2/2023), wydawanego w Niemczech przez „Stiftung Warentest” oraz w Internecie pod adresem www.test.de.











Źródło: Info Prasowe / AVM