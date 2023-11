Pierwszy event gamingowy NATO - rozrywka z przesłaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Co ma wspólnego NATO z gamingiem? Otóż po raz pierwszy w historii w Warszawie za pomocą Twitcha i streamu Sojusz Północnoatlantycki chciał dotrzeć do młodych odbiorców, by pokazać im swoją obecność i zapewnić o bezpieczeństwie. Gospodarzem wydarzenia był znany polski aktor, Maciej Musiał, który w rozgrywce transmitowanej na Twitchu zmierzył się z profesjonalnymi gamerami - Seto i GrabaGrą oraz z ZeRoyalViking i MischaCrossing ze Stanów Zjednoczonych, którzy do rozgrywki dołączyli zdalnie. Grono uczestników uzupełnili eksperci NATO. W tym roku kampania skupiona była na młodych odbiorcach z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.







Od początku zaangażowania w kampanię Protect The Future Maciej miał okazję uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach, m.in. Szczycie NATO w Wilnie i manewrach BALTOPS 23. Odwiedził także Kwaterę Główną NATO, największy na świecie lotniskowiec USS Gerald R. Ford i spotkał się z Amerykańską Ambasador przy NATO, Julianne Smith.



W trakcie wydarzenia zorganizowanego w Warszawie, uczestnicy dyskutowali też o tym, w jaki sposób NATO walczy z dezinformacją, zwalcza niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i jak zdolności wojskowe, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przygotowują Sojusz do skutecznego działania w trudnych warunkach. W wydarzeniu wzięli też udział amerykańscy i brytyjscy żołnierze z natowskiej wielonarodowej grupy bojowej stacjonującej w Bemowie Piskim, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.



„Wolność i bezpieczeństwo to nasze najcenniejsze wartości. NATO ochrania ponad 1 miliard ludzi z 31 krajów po obu stronach Atlantyku. Obywatele każdego z tych krajów zajmują centralne miejsce w Sojuszu, dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby ciągle i aktywnie z nimi wchodzić w interakcje” – powiedziała Marie-Doha Besancenot, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO do spraw Dyplomacji Publicznej, która uczestniczyła w wydarzeniu w Warszawie. „Jestem niezmiernie zadowolona z możliwości wzięcia udziału w pierwszym turnieju gamingowym NATO w Polsce. Jest to jeden z elementów naszej kampanii „Protect The Future”, która stworzyła wyjątkowe więzi wśród młodych ludzi. Wejście do przestrzeni, w której młodzi ludzie spędzają wolny czas, oraz dyskusja z graczami o roli NATO daje ogromną satysfakcję i zapewnia możliwość autentycznych i pogłębionych rozmów, z tą bardzo ważną częścią społeczeństwa” – dodała.





























Źródło: Protect The Future