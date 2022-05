Pierwszy na świecie superkomputer o mocy ponad 1 EksaFLOPS

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 4

Dziś ludzkość oficjalnie wkracza w Erę Eksaskalarną i jednocześnie firma AMD osiąga kolejny kamień milowy – procesory AMD EPYC i akceleratory AMD Instinct napędzają superkomputer Frontier, czyli pierwszą maszynę na świecie, która przekroczyła barierę 1 EksaFLOPS mocy obliczeniowej. System ten jest zlokalizowany w Oak Ridge National Laboratory w Stanach Zjednoczonych i zajmuje pierwsze miejsce zarówno w najnowszej edycji listy Top500 jak i Green500 z mocą na poziomie 1,102 EksaFLOPS oraz efektywnością na poziomie 62,68 GigaFLOPS na Wat. Frontier to także najpotężniejsza maszyna na liście HPL-AI z 6,86 EksaFLOPS mocy w domenie sztucznej inteligencji.



Komentarz Bronsona Messera, dyrektora ds. nauki w Oak Ridge Leadership Computing Facility: „Superkomputer Frontier napędzany przez technologie AMD i HPE reprezentuje gigantyczny krok naprzód zarówno dla nauki jak i w branży wydajnych systemów obliczeniowych. Nasza współpraca z AMD była szczególnie ważna przy wdrożeniu wiodącej platformy na świecie w dziedzinie nauki obliczeniowej, a ten superkomputer zapewnia naukowcom wydajność, jakiej potrzebują, żeby prowadzić badania z korzyścią dla całej ludzkości. Było to możliwe dzięki połączeniu wydajności procesorów AMD i akceleratorów AMD Instinct z ulepszoną otwartą platformą programistyczną AMD ROCm™ 5.”



Najnowsze edycje list Top500 i Green500 klasyfikują na trzeciej pozycji superkomputer LUMI, który także za sprawą AMD EPYC i AMD Instinct osiąga poziom mocy 152 PetaFLOPS i efektywności 51,63 GigaFLOPS na Wat. Z kolei systemy Adastra i GENCI-CINES to odpowiednio numer 10 w klasyfikacji Top500 i numer 4 w Green500.



- AMD napędza nr 1 i nr 3 na liście najpotężniejszych superkomputerów (Frontier i LUMI) i połowę spośród 10 najmocniejszych systemów Top500.

- AMD napędza aż 4 najbardziej efektywne superkomputery na świecie, 8 w pierwszej dziesiątce i aż 17 w pierwszej dwudziestce Green500.

- Na liście Top500 są już 94 systemy na bazie rozwiązań AMD i to 95-procentowy wzrost rok do roku.

- Ponad połowa spośród 38 nowych systemów na liście Top500 jest napędzana technologią AMD.

- To pierwsza edycja, na której pojawiły się akceleratory AMD Instinct i to od razu na 7 pozycjach o sumarycznej mocy 1,329 EksaFLOPS, czyli prawie tyle samo (1,337), co łączna moc wszystkich innych systemów z akceleratorami obliczeniowymi razem wziętych.

- Na początku 2023 roku spodziewane jest uruchomienie superkomputera o mocy ponad 2 EksaFLOPS, czyli amerykańskiego El Capitan, który również będzie bazować na CPU i GPU firmy AMD.

Źródło: AMD