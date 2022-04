Pierwszy satelita Spark -1 już w kosmosie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Omnispace and Thales Alenia Space, spółka joint venture Thales (67%) i Leonardo (33%), poinformowały 2 kwietnia 2022 roku, że satelita Omnispace Spark-1TM dotarł na orbitę na pokładzie rakiety SpaceX Transporter-4. Program Omnispace Spark-1 ma na celu rozwój pierwszej na świecie wystandaryzowanej globalnej sieci hybrydowej. Spółka Thales Alenia Space zaprojektowała i zbudowała pierwszego z dwóch satelitów, które docelowo powstaną w programie Omnispace Spark. Omnispace Spark będzie obsługiwał standard 3GPP branży mobilnej w paśmie n2561, co umożliwi bezpośrednią łączność z urządzeniami pracującymi w tym standardzie.







Satelita Spark-1 dotarł na orbitę na pokładzie rakiety SpaceX. Za wsparcie wdrożeniowe, integrację wszystkich procesów, a także zarządzanie całą misją i wreszcie wystrzelenie w przestrzeń pozaziemską samego satelity odpowiadała firma Exolaunch.



Thales Alenia Space jest liderem partnerstwa Omnispace. Działania wspiera NanoAvionics, firma specjalizująca się w dostarczaniu podsystemów satelitarnych, która zajmuje się także wsparciem misji kosmicznych jeszcze przed startem. Istotny wkład w misję Omnispaces wnoszą także ANYWAVES odpowiedzialny za ustawienie anten ładunków satelitarnych oraz Syrlinks zarządzający instrumentami typu S.



Internet 5G oferowany poprzez jedną globalną sieć hybrydową to szansa na przełomową zmianę technologiczną i możliwość upowszechnienia innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych na miarę XXI wieku. Powstająca sieć przekształci branżę telekomunikacyjną, dając zarówno operatorom, jak i pośrednikom potężny impuls do rozwoju i wdrażania innowacji komunikacyjnych dla miliardów użytkowników na całym świecie.













Źródło: Info Prasowe / Thales