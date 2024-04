Platige Image od 2017 roku pogłębia współpracę sprzętową z AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W 2017 roku, czyli krótko po premierze pierwszej generacji procesorów AMD Ryzen Threadripper, Platige Image zakupiła kilkadziesiąt maszyn napędzanych przez te przełomowe wówczas układy. Komputery szybko stały się wymarzoną platformą dla części zadań realizowanych przez farmę obliczeniową, a także pod biurkami artystów, którzy dzięki temu mogli pracować znacznie bardziej efektywnie. Współpraca z AMD otworzyła nowy rozdział rozwoju systemów obliczeniowych firmy, dodatkowo przyspieszając, gdy zainwestowano w systemy z nowymi generacjami procesorów z rodziny Threadripper, a następnie w 2020 roku, gdy pojawiły się pierwsze serwery z AMD EPYC. Moc obliczeniowa jest w Platige Image o tyle istotna, że jedną z kluczowych składowych procesu tworzenia grafiki jest rendering. W zależności od stopnia skomplikowania sceny, rozdzielczości, zadanych parametrów pojedyncza klatka może się renderować od kilku minut do nawet kilkunastu godzin. Każda sekunda materiału może mieć takich klatek od 24 do 60, a nawet więcej w przypadku niektórych projektów. Proces renderingu jest też procesem iteracyjnym, czyli każda klatka może wymagać nawet kilkudziesięciu przeliczeń, aby efekt był najwyższej jakości.







Platige Image dysponuje własnym centrum danych, które od 2020 roku zaczęło modernizować o maszyny napędzane procesorami AMD EPYC. Maszyny te zajmują się przede wszystkim procesem renderingu, ale również wykorzystywane są jako serwery usług, centra danych czy do wirtualizacji. Obecnie większość mocy obliczeniowej jakim dysponuje centrum danych opiera się na 64 rdzeniowych układach AMD EPYC 7H12 oraz AMD EPYC 7763. Zdecydowano się zatem na modele o największej gęstości rdzeni, jaka była dostępna, uzyskując maszyny o niezwykłym wówczas stosunku mocy do zajmowanej przestrzeni. Wydajność zastosowanych procesorów przełożyła się też na oszczędności w zakresie licencjonowania oprogramowania, z którego korzysta Platige Image w procesie renderingu.



Platige Image to jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich studiów produkcyjnych. Spółka specjalizuje się w grafice komputerowej, animacji 3D i ma na swoim koncie współpracę z najbardziej znaczącymi wydawcami gier. Platige jest szczególnie cenione za animacje graficzne tworzone dla nawet najbardziej znanych twórców gier wideo. Jest to więc firma, której wizja rozwoju nie ustępuje niesamowitym projektom artystycznym, a stosowana przez nią technologia ma niebagatelne znaczenie w osiąganiu coraz bardziej imponujących efektów, które są wyznacznikiem w branży. Dzięki swoim inwestycjom i pogłębiającej się współpracy z AMD to polskie studio jest dziś znakomicie przygotowane na to, co przyniesie przyszłość.























źródło: Info Prasowe - AMD