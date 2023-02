PlayStation Plus Festival of Play właśnie wystartował

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu PlayStation Plus Festival of Play, czyli szeregu atrakcyjnych promocji, nowych gier oraz aktywności dla wszystkich użytkowników PlayStation Plus. Począwszy od 15 lutego do 24 lutego, członkowie PlayStation Plus mogą wziąć udział w wielu aktywnościach w ramach PlayStation Plus Festival of Play – od zdobywania cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, przez udział w turniejach, po otrzymywanie atrakcyjnych rabatów na wybrane gry z PlayStation Store. W trakcie PlayStation Plus Festival of Play będą dostępne również atrakcje dla osób, które nie są członkami PlayStation Plus.







Podwójne rabaty w PlayStation Store

W ramach PlayStation Plus Festival of Play wszyscy abonenci usługi PlayStation Plus będą mogli skorzystać z podwójnych rabatów w PlayStation Store, które zaczęły obowiązywać od 15 lutego. Wszyscy gracze mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji na największe tytuły dostępne na PlayStation 4 oraz PlayStation 5, w tym Rycerze Gotham, FIFA 23, Wiedźmin 3: Dziki Gon, czy Assassin’s Creed Valhalla. Dodatkowo, abonenci PlayStation Plus otrzymają podwójną wartość zniżki na czas trwania promocji. Oferta jest ograniczona czasowo i potrwa do 1 marca, do godziny 23.59.



Weekend darmowej gry online

Posiadacze konsol PlayStation, którzy jeszcze nie mają dostępu do abonamentu PlayStation Plus będą mogli wypróbować jego funkcje online w swoich ulubionych grach już w nadchodzący weekend. Promocja rozpocznie się 18 lutego i potrwa do niedzieli 19 lutego, do godziny 23:59. Będą z niej mogli skorzystać wszyscy użytkownicy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 bez aktywnego abonamentu PlayStation Plus. Dodatkowo, członkowie PlayStation Stars mogą zdobyć specjalny przedmiot kolekcjonerski biorąc udział w tym wydarzeniu.



Turnieje PlayStation

W weekend 18-19 lutego odbędzie się wiele turniejów m.in. w grach FIFA 23, czy NBA 2K23, które będą otwarte również dla osób nieposiadających subskrypcji PlayStation Plus. Gracze, którzy wezmą w nich udział, zawalczą o 3-miesięczny dostęp do abonamentu PlayStation Plus. Wszystkie szczegóły są dostępne w TYM LINKU.



Nowe tytuły w katalogu PlayStation Plus Extra i Premium

W lutym do katalogu gier PlayStation Plus Extra i Premium dołączają nowe tytuły. Są to między innymi Horizon Forbidden West, The Quarry, Resident Evil 7 Biohazard, Tekken 7 oraz Borderlands 3. Gracze będą mogli też zagrać w wersję testową God of War Ragnarök – po zakupie gry wszelkie postępy i osiągniecia zostaną przeniesione na konto użytkownika.



Kampania w PlayStation Stars

PlayStation Stars to bezpłatny program lojalnościowy dla użytkowników PlayStation. W trakcie trwania PlayStation Plus Festival of Play, użytkownicy posiadający subskrypcję PlayStation Plus będą mogli odebrać wyjątkowe nagrody cyfrowe i przypisać je do swojego konta.



Szczegółowe informacje o wszystkich aktywnościach, które odbywają się w ramach PlayStation Plus Festival of Play są dostępne na Blogu PlayStation.





















