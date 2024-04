Pobierz potężne modele AI ze strony NVIDIA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak działa ChatRTX lub inny popularny chatbot, to seria AI Decoded spieszy z wyjaśnieniami. W tym tygodniu na blogu przeczytamy o modelach podstawowych i wielu innych rodzajach sztucznej inteligencji, które już teraz można uruchamiać lokalnie z wykorzystaniem kart graficznych GeForce RTX oraz NVIDIA RTX. Większość modeli AI jest udostępniona bezpłatnie i można je wypróbować na dowolnym sprzęcie pobierając z portalu NVIDIA AI. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą tworzyć z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.







Model podstawowy (foundation model) to sieć neuronowa, która została wytrenowana i analizuje ogromne ilości danych, aby rozumieć i odpowiadać w języku podobnym do ludzkiego. To tak, jakby dać komputerowi ogromną bibliotekę książek do przeczytania. To fundament, na którym opiera się szeroka gama różnych aplikacji AI (generowanie tekstów, obrazów, filmów itd.).



Wielkie modele językowe (LLM), takie jak Gemma od Google, Mistral LLM, lub Llama 2 LLM firmy Meta to najpopularniejsze modele podstawowe. Wyróżnia je wysoka zdolność do rozumowania i generowania naturalnych odpowiedzi tekstowych. NVIDIA ChatRTX pozwala nam wejść w interakcję z sieciami Mistral oraz Llama 2, które działają lokalnie na pecetach z procesorami graficznymi RTX i wnioskują na podstawie danych użytkownika, zapewniając szybsze i precyzyjniejsze odpowiedzi. Sieci generujące obrazy to również często używane modele podstawowe, zwłaszcza takie jak SDXL Turbo i Stable Diffusion XL firmy StabilityAI.



To już ponad 100 różnych modeli bazowych, a ich liczba stale rośnie. Coraz popularniejsza stają się również multimodalne sieci neuronowe. Modele te mogą przetwarzać kilka rodzajów danych, w tym tekst i obrazy, otwierając świat nowych możliwości w codziennych zastosowaniach. Przykładem może być aplikacja AI do obsługi klientów, która działa jak przyjazna dla użytkownika instrukcja obsługi.

















r d o: Info Prasowe - NVIDIA