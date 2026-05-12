PocketBook Era Lite – lekkość czytania w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

PocketBook poszerza swoją ofertę o model Era Lite. To kolejny już 7‑calowy czytnik zaprojektowany z myślą o codziennym komforcie i mobilności. Urządzenie łączy sprawdzone rozwiązania serii Era z lżejszą konstrukcją i funkcjami dopasowanymi do codziennego rytmu czytania. Nowy czytnik ofercie szwajcarskiej firmy łączy to, czym dotychczasowe modele w tym formacie zdobyły uznanie z jeszcze większą wygodą użytkowania. Zmieniona konstrukcja wpływa na mniejszą wagę urządzenia i wygodę użytkowania. Ekran został osadzony poniżej ramki, co nadaje frontowi inny charakter wizualny i poprawia chwyt. Charakterystyczne boczne przyciski pozostają elementem ułatwiającym nawigację jedną ręką.







Czytnik został wyposażony w ochronę w standardzie IPX4. Era Lite poradzi sobie z deszczem czy rozpryskującą się wodą, ale nie jest wodoszczelna. To zabezpieczenie odpowiednie na typowe sytuacje dnia codziennego, takie jak czytanie w kuchni, na tarasie lub w podróży.



Urządzenie w kolorze Stone Green trafi na rynek w ciągu kilkunastu dni. Jego sugerowana cena wynosić będzie 889 PLN. To propozycja dla czytelników, którzy szukają lekkiego, wygodnego czytnika do codziennego użytku, w domu i poza nim.











źródło: Info Prasowe - PocketBook