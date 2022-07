PocketBook Era w sprzedaży: 7-calowy czytnik z głośnikami

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Po pełnych oczekiwania tygodniach najnowszy model firmy PocketBook trafił na polskie półki sklepowe. PocketBook Era z najnowszej generacji 7-calowym wyświetlaczem, nowym designem, wodoszczelnością i wbudowanymi głośnikami otwiera nowy etap komfortu e-czytania.

Ten model odbiega od pozostałych naszych czytników zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu – podsumowuje Maksym Zhelezniak odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej.Za każdym razem staramy się oferować naszym użytkownikom nowe doświadczenia czytelnicze związane z naszymi urządzeniami, a PocketBook Era jest tego doskonałym przykładem. Mamy nadzieję, że nasza najnowsza propozycja spełni oczekiwania i zostanie przyjęta z zadowoleniem.



Wchodzący właśnie do sprzedaży PocketBook Era dysponuje wyświetlaczem o rozdzielczości 1264 × 1680 i 300 DPI. Wykorzystana w nim technologia poprawia współczynnik kontrastu o 15% i zapewnia wyższy o 20% czas reakcji w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem. Ekran ma także dodatkową ochronę przed zarysowaniem, a obsługiwany jest nie tylko za pomocą dotyku, ale także przyciskami zmiany stron, które zostały przeniesione na boczną krawędź.



PocketBook Era już został dostosowany do obsługi aplikacji Legimi, a w ciągu kilku tygodni powinna pojawić się aktualizacja oprogramowania z funkcjonalnością Empik Go.



Czytnik ma nowy wygląd i kompaktową obudowę. Jest niemal kwadratowy (134,3 × 155 × 7,8 mm) i waży 228 g. Wyróżnia go także standard wodoszczelności IPX8 oraz wbudowane głośniki. PocketBook Era Jest dostępny w dwóch wariantach: w kolorze słonecznej miedzi z 64 GB pamięci w cenie 1199 zł oraz w odcieniu gwiezdnego srebra oferuje 16 GB pojemności, za który trzeba zapłacić 999 zł.

Źródło: PocketBook