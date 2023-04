PocketBook InkPad Color 2: ulepszony ekran, wodoodporność i głośnik

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rozpoczynających się jutro Targach Książki w Lipsku PocketBook zaprezentuje kolejny model w swojej linii kolorowych czytników. PocketBook InkPad Color 2 to urządzenie z udoskonalonym ekranem E Ink Kaleido Plus, wyposażone we wbudowany głośnik, łączność Bluetooth, podświetlenie SMARTlight i wodoodporność IPX8. Najnowszy czytnik PocketBook ma 7.8-calowy kolorowy ekran E Ink Kaleido Plus, który może wyświetlać 4096 kolorów. Ekran ma przekątną 7,8 cala – to wielkość książki, w której ilustracje i kolorowe treści są bardziej atrakcyjne i żywe niż wcześniej.







PocketBook InkPad Color 2 to ulepszona wersja wcześniejszego modelu z tej linii. Urządzenie nie tylko zyskało wyświetlacz nowej generacji, ale także podświetlenie SMARTlight. Minimalny poziom jasności jeszcze mocniej uwidacznia właściwości optyczne ekranu E Ink Kaleido Plus.



Nowy czytnik to także kolejna propozycja PocketBook dla entuzjazmów odczytywanych treści. Obsługuje on 6 formatów audio, posiada wbudowany głośnik, łączność Bluetooth oraz funkcję Text-to-Speech. Niemal ośmiocalowa mobilna biblioteczka została zaprojektowana tak, aby wytrzymać nieoczekiwany kontakt z wodą. Zgodnie ze standardem IPX8 PocketBook InkPad Color 2 wytrzymuje zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 2 metrów na czas do 60 minut bez żadnych szkodliwych konsekwencji.



Producent przewiduje, że czytnik niebawem będzie dostępny w sprzedaży w cenie 1499 PLN.



PocketBook InkPad Color 2 oferuje również:

• 32 GB wbudowanej pamięci na wymarzoną bibliotekę;

• Wszystkie popularne formaty bez konwersji – czytnik obsługuje 21 formatów książek i 4 formaty graficzne, w tym AZW, EPUB, FB2, DOC, TXT, PDF, DJVU, CBR, CBZ, JPEG;

• Obsługa 6 formatów audio – to audiobooki lub muzyka w formatach M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP odtwarzane bezpośrednio z urządzenia

• Wsparcie Adobe DRM – bezpłatne wypożyczanie książek w bibliotekach internetowych dzięki technologii Adobe DRM;

• Wydajny czterordzeniowy procesor;

• Dwuzakresowe Wi-Fi, PocketBook Cloud (zamiennie z Legimi i EmpikGo) i Dropbox – do szybkich zakupów, zarządzania biblioteką i synchronizacji z innymi urządzeniami;

• Bezpłatne słowniki — 11 wstępnie zainstalowanych kombinacji językowych i 42 kombinacje dostępne do bezpłatnego pobrania.

















Źródło: Info Prasowe / PocketBook