PocketBook InkPad One z nowymi narzędziami do notowania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jedno z najnowszych urządzeń PocketBook otrzymuje aktualizację, która ułatwia pracę z odręcznymi notatkami. Najważniejszą nowością jest funkcja rozpoznawania pisma ręcznego oparta na AI. Aktualizacja w wersji 6.11.1437 wprowadza również nowe warianty organizacji i udostępniania treści. Funkcja Send-by-Email umożliwia wysyłkę notatek w formacie PDF i TXT do jednego lub wielu odbiorców. Nie trzeba korzystać z komputera czy smartfona, InkPad One obsłuży je bezpośrednio. Ponadto w aplikacji Notepad pojawiły się ponadto narzędzia AI Selection oraz Magic Shapes. Pierwsze z nich ułatwia wybór fragmentów przeznaczonych do konwersji, drugie automatycznie zamienia odręczne szkice w regularne figury geometryczne. Dzięki temu łatwiej przygotować przejrzyste diagramy, mapy myśli czy materiały projektowe.







PocketBook InkPad One to czytnik E Ink z rysikiem i wyświetlaczem E Ink Mobius o przekątnej 10.3 cala. Model został niedawno wyróżniony nagrodą Red Dot Award 2026 za wzornictwo. Aktualizacja będzie dostępna dla obecnych użytkowników na początku przyszłego tygodnia, a nowe egzemplarze otrzymają ją od razu po uruchomieniu.











źródło: Info Prasowe - PocketBook