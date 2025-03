PocketBook Verse Lite uzupełni linię sześciocalowych czytników

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PocketBook uzupełnia swoją linię modeli Verse nowym czytnikiem. PocketBook Verse Lite to kompaktowe z 6-calowym wyświetlaczem E Ink Carta™, przednim podświetleniem, łączem Wi-Fi oraz obsługą 25 formatów e-booków i grafik, w tym formatów chronionych przez Adobe DRM i LCP DRM. Wprowadzany właśnie do oferty producenta czytnik, poza wszystkimi podstawowymi funkcjonalnościami, ma także jedną ciekawostkę – jest obsługiwany wyłącznie dotykowo. W ten sposób PocketBook odpowiada na głosy użytkowników, którzy skarżyli się na przypadkowe użycie przycisków w czasie czytania.







PocketBook Verse Lite obsługuje dwie aplikacje abonamentowe Legimi i Empik Go, łączność z Dropboksem oraz funkcję bezprzewodowego przesyłania plików Send-to-PocketBook. Procesor Dual Core, 8 GB pamięci wewnętrznej oraz 512 MB pamięci RAM z pewnością wystarczą na początek przygody z e-czytaniem.



Odpowiedni dla początkujących miłośników e-lektury czytnik będzie dostępny w sprzedaży w cenie 489 PLN.











źródło: Info Prasowe - PocketBook