Podczas charytatywnej transmisji zebrano ponad 140 tysięcy złotych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ponad 100 godzin charytatywnej transmisji, 104 streamerów, a przede wszystkim 142 088,44 zł zebrane na rzecz Akademii Przyszłości, która przeznaczy zebrane środki m.in. na wsparcie dzieci wykluczonych cyfrowo. Robert Makłowicz i Marcin Gortat jako jedni z wielu gości specjalnych namawiali społeczność graczy do wsparcia tej szczytnej akcji. Już po raz szósty znani gracze i osobistości wraz z NVIDIA Polska oraz AORUS podjęli się szczytnego zadania zbiórki na rzecz potrzebujących. W dniach 9-13 grudnia odbyła się doroczna akcja charytatywna - NVIDIA CHARITY STREAM. Jak co roku transmisja była wyjątkowa pod wieloma względami.







Głównym organizatorem corocznej akcji po raz kolejny była agencja Fantasyexpo, która do współpracy zaprosiła znane sieci gamingowe w Polsce - devils.one, DobreStreamy, Gameset, Honoris, JaRock oraz Knacks.pro. Wśród zaproszonych gości na streamie można było oglądać takie osobistości jak Jerzy Janowicz, Jarosław ‘pashaBiceps’ Jarząbkowski, Marcin Gortat, Paweł ‘Leh’ Lehman, Wojciech ‘Łozo’ Łozowski, Robert Makłowicz, Paweł ‘Saju’ Pawelczak, Mateusz ‘PAGO’ Pągowski, Piotr ‘izak’ Skowyrski czy Damian ‘Nervarien’ Ziaja.



Najwięcej emocji wzbudzała transmisja z udziałem Roberta Makłowicza, dla którego udział w streamie charytatywnym był debiutem na platformie Twitch. Znany podróżnik i kucharz podczas godzinnej audycji przygotował propozycje zdrowych przekąsek dla graczy oraz tradycyjnie sypał dowcipami i anegdotami. Dowiedzieliśmy się również, że gry mu obce nie są i ogrywał takie tytuły jak World of Warships, Wolfenstein czy FIFA.



Transmisjom towarzyszył również konkurs na najwyższą sumę wpłat od jednej osoby w czasie całego wydarzenia, w którym można było zdobyć specjalnie pomalowane przez Łukasza Maczugę, zawodowego grafika znanego jako CzugA, karty graficzne ufundowane przez firmę GIGABYTE/AORUS.



















