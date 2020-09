Podkładki KRUX Space

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Nasza podkładka KRUX Space została stworzona tak aby być idealnym uzupełnieniem, bądź podstawą do wypełnienia jej myszkami, klawiaturami oraz przykładowo kubeczkiem z napojem (nie)wyskokowym. Na jej powierzchnię idealnie wejdzie cały zestaw od KRUX-a oraz inne szpargały. Podkładka KRUX Space została wykonana ze specjalnej i tajemniczej mieszanki mikrowłókien – mikrofibry. Dzięki temu kolka, energetyczek, a nawet ostre sosiwo spływa po niej niczym woda z gór na terraformowanym marsie. Tkanina z której został wykonany "kosmos", sprzyja kontroli. Poczuj się jak naukowiec w centrum kontroli lotów, ciekawe tylko który sensor będzie w stanie dotrzymać kroku KRUX Space.







W naszym przypadku, strumień z sensora nie jest pochłaniany niczym światło w czarnej dziurze. To by słabo działało z myszkami optycznymi :/ Jest bardzo szybko i sprawnie odbijany, niczym sygnał od satelity z TV i wraca do sensora, w ułamku kosmicznej jednostki czasu. Wszystko działa szybko niczym prędkość którą osiąga światło.



Mały kosmos, średni kosmos, kosmos+, GIGANTYCZNY kosmos, wybór należy do Ciebie. KRUX Space jest dostępny aż w czterech rozmiarach kosmosu. Od małej, można powiedzieć lokalnej przestrzeni w rozmiarze 300mm na 380mm aż po giganta w rozmiarze 600mm na 1200mm.

- Space L – 300 mm X 380 mm

- Space XL – 400 mm X 470 mm

- Space XXL- 400 mm X 970 mm

- Space MAX – 600 mm X 1200 mm



Na granicy "kosmosu" znajdziesz obszycie, które zapobiega strzępieniu się podkładki oraz rozpadaniu się wszechświata. Na dolnej części KRUX Space znajduje się specjalna antypoślizgowa powierzchnia, która zapobiega lataniu podkładki po całym blacie. Kto by pomyślał, że kosmos opiera się na czymś tak prostym! Żadni siłacze, żadne słonie, tylko guma!



Przewidywana cena KRUX Space L: 19.99 PLN (300 x 380 mm)

Przewidywana cena KRUX Space XL: 29.99 PLN (400 x 470 mm)

Przewidywana cena KRUX Space XXL: 49.99 PLN (400 x 970 mm)

Przewidywana cena KRUX Space MAX: 79.99 PLN (600 x 1200 mm)

























Źródło: Info Prasowe / KRUX