Pokaż, że jesteś graczem i wygraj kartę RTX 3070TI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w sobotę 24 lipca Ekipa Komputronik Gaming razem z Nvidia organizuje stream podczas którego będzie można wygrać kartę RTX 3070TI. Na uczestników czekają konkursy, zadania specjalne oraz goście: Kebcio, Farell, Lisek HD, Rokcia, K4P1. Stream rozpocznie się o 17.30 na kanale Komputronik Gaming. Podczas spotkania prowadzący i goście zaproszą wszystkich do quizów i konkursów oraz rozgrywek w Fortnite. Osoby, które okażą się najlepsze w danym zadaniu zakwalifikują się do wielkiego finału, podczas którego będą walczyć o nagrodę główną.







Jest o co walczyć, bo karta RTX 3070TI to prawdziwa gratka dla wszystkich graczy. Pamięć 8192 MB, maksymalne taktowanie rdzenia 1875 MHz oraz przepustowość pamięci na poziomie 608 GB/s zapewniają niesamowite wrażenia nawet podczas najbardziej wymagających rozgrywek.















Źródło: Info Prasowe / Komputronik