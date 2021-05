Pokimane ambasadorką sprzętu HyperX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Znacie moją słabość do Azjatek, ale marka HyperX przeszła wszystkie moje granice... Otóż ten oddział firmy Kingston Technology, podpisał umowę z streamerka, czołową twórczynią treści dla kobiet - Pokimane, która stała się ambasadorem sprzętu komputerowego spod logo HX. Ale to nie tylko zasługa jej ładnej buzi, bo Pokimane swoją ciężką pracą przed kamerką internetową, zapewniła sobie "miłość" 28 milionów fanów, którzy stale obserwują jej kanał. Teraz widzowie swoją gwiazdę będą oglądali w otoczeniu zestawów słuchawkowych do gier, klawiatur, myszy i podkładek pod mysz okraszonych brandem HyperX. Moim zdaniem ruch, jak najbardziej trafiony, choć nie wiem, czy moja miłość do marki będzie większa, niż zauroczenie Pokimane...



















Źródło: TechPowerUP