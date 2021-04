Polska premiera smartfonów realme z serii 8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme wprowadziła na polski rynek smartfony serii 8 oraz towarzyszące im akcesoria. W ofercie realme zadebiutowały smartfony realme 8 raz realme 8 Pro, a także zegarek realme Watch S Pro i bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air. Motywem przewodnim serii 8 jest hasło Uchwyć Nieskończoność (z ang. Capture Infinity). realme postanowiło zaoferować w średniej półce smartfony, które mocno skracają dystans dzielący niedrogie modele od segmentu bardziej prestiżowych flagowców. Są ciekawie zaprojektowane, dobrze leżą w dłoni, wyposażone zostały w wyświetlacze sAMOLED i szybkie ładowanie, a pod względem możliwości fotograficznych oferują więcej niż rozwiązania konkurencji.







Fotograficznym sercem nowego poczwórnego aparatu w realme 8 Pro jest sensor Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 MP. Przysłona f/1.88 oraz technologia łączenia 9 pikseli w 1 pozwala na uzyskanie wysokiej jakości zdjęć – także przy kapryśnej, tak typowej dla Polski pogodzie. Zastosowane przez realme algorytmy pozwalają na wykorzystanie ogromnej rozdzielczości oferowanej przez matrycę 108 MP, aby skompensować szczegóły tracone zwykle przy robienia zdjęć z cyfrowym zoomem. Technologia In-sensor Zoom (x3) pozwala uchwycić więcej detali. Smartfon wykonuje aż 8 zdjęć – jedno po drugim, w bardzo krótkim czasie – następnie łączy je i optymalizuje jakość finalnej fotografii, wyostrzając detale.



Nowy sensor pozwala też uzyskać zdjęcie o rozdzielczości maksymalnej aż 12000 x 9000 pikseli (w dedykowanym trybie). Wspomniane już łącznie 9 pikseli w 1, w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem, pozwala na co dzień cieszyć się bardzo dobrym trybem automatycznym. Choć dla prawdziwych koneserów fotografii smartfonowej realme zostawiło również manualny tryb PRO – otwiera to znacznie szersze możliwości eksperymentowania z wykorzystaniem potężnego sensora 108 MP.



realme 8 Pro jest pierwszym smartfonem na świecie, który umożliwi fotografowanie gwiazd z efektem time-lapse. Udoskonalony dla serii 8 tryb fotografii nocnego nieba od realme (Starry Mode 2.0) wykorzysta 30 zdjęć wykonanych w ciągu 480 sekund, tworząc fascynujące, ruchome ujęcie.

Kolejnym interesującym trybem fotograficznym w modelu 8 Pro jest Tilt-Shift (tryb makiety), dający niesamowity, odrealniony, efekt tzw. miniaturowego świata. Używając go np. do uwiecznienia architektury czy pejzażu możemy uzyskać wrażenie, że fotografowaliśmy makietę, a nie otaczająca nas rzeczywistość. realme 8 Pro pozwoli na wykorzystywanie tego efektu także w trybie poklatkowym (Tilt-shift Time-lapse). W smartfonach serii 8 pojawiły się także interesujące filtry odpowiadające na potrzeby fanów selfie: Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait oraz AI Color Portrait.



Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 720G wspierany przez układ graficzny Adreno 618 zapewnia dobrą wydajność urządzenia m.in. w grach mobilnych czy intensywnym korzystaniu z aplikacji i multimediów. Producent wyposażył smartfon w wyświetlacz sAMOLED 6,4” FHD+, w którym czytnik biometryczny ukryty jest bezpośrednio pod taflą ekranu.



Urządzenie zaoferuje baterię o pojemności 4500 mAh z ładowaniem w standardzie SuperDart Charge 50 W, która ładuje się od 0 do 100% w 47 minut. Nie zabrakło płatności NFC, złącza 3,5 mm mini-jack, czy funkcjonalności Dual SIM z dodatkowym slotem na kartę pamięci.



Smartfony z serii 8 cechuje nowoczesny design, który łączy estetykę z komfortem trzymania smartfona w dłoni. realme 8 Pro waży zaledwie 176 g i ma 8.1 mm grubości. Można go pewnie chwycić, a faktura obudowy gwarantuje, że smartfon nie ślizga się nawet w wilgotnej dłoni. Urządzenie trafi do sklepów w dwóch wariantach kolorystycznych (niebieski oraz czarny) z motywem Dare To Leap, ale można będzie również nabyć wariant Głęboka Czerń pozbawiony charakterystycznego motywu.



realme 8 Pro w Polsce dostępny jest dwóch wersjach pojemnościowych. Za 1199 PLN kupimy smartfon 6/128 GB, natomiast za wersję 8/128 GB zapłacimy 1299 PLN. W atrakcyjnej ofercie przedsprzedażowej (od 8 do 12 kwietnia), model 8/128 GB będzie dostępny za 1249 PLN. Do sklepów trafi 13 kwietnia.







realme 8 – oszczędniej, nie znaczy gorzej

Drugi smartfon z serii 8 wykorzystuje gamingowy procesor MediaTek Helio G95, wspierany przez baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem Dart Charge 30 W. Za funkcje fotograficzne odpowiada poczwórny aparat z 64 MP sensorem OV64B.



Nowością w tym segmencie cenowym jest rewelacyjny wyświetlacz sAMOLED 6.4” FHD+, podobnie jak w przypadku modelu realme 8 Pro, wyposażony w czytnik biometryczny pod taflą ekranu. realme 8 również obsłuży płatności zbliżeniowe NFC, ma dual SIM z dedykowanym trzecim slotem na kartę pamięci. Można też podłączyć do niego klasyczne słuchawki, dzięki złączu 3.5 mm mini-jack.



Wizualnie, model realme 8 nawiązuje do 8 Pro – wyróżnia się smukłą obudową (7.99 mm grubości) i wagą zaledwie 177 g. Do wyboru będą dwie opcje kolorystyczne: srebrny oraz czarny. Obie z charakterystycznym dla serii motywem Dare To Leap.



Urządzenie dostępne będzie w dwóch wersjach pojemnościowych. Model podstawowy 4/64 GB został wyceniony na 899 PLN a nieco bardziej wymagający użytkownicy mogą sięgnąć po wersję 6/128 GB dostępną w cenie 999 PLN. Kupując realme 8 w przedsprzedaży (od 13 do 19 kwietnia) za wariant podstawowy zapłacimy 799 PLN. Sklepowy debiut smartfona w Polsce będzie miał miejsce 20 kwietnia.





W ofercie marki znajdują się również akcesoria towarzyszące nowym smartfonom. Za 599 PLN można będzie nabyć zegarek realme Watch S Pro, który w segmencie niedrogich urządzeń typu Smart Watch oferuje rozwiązania znane z wyższej półki. Został wyposażony w moduł GPS oraz ekran AMOLED. Dzięki wykorzystaniu elementów ze stali nierdzewnej jest również atestowany na wodoodporność do 50 m.



Ofertę realme uzupełnią również słuchawki bezprzewodowe Buds Air 2 z redukcją szumów (ANC), które powstały w ramach współpracy realme z zespołem muzycznym The Chainsmokers. Cena słuchawek to 229 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / realme