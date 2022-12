Polska premiera smartwatch’a Bemi Voyager

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowością na naszym rynku jest inteligentny zegarek Bemi Voyager. Wyróżnia go pojemna bateria 580 mAh, wbudowany kompas oraz funkcja pomiaru pułapu tlenowego, który jest uniwersalnym wskaźnikiem wydolności fizycznej. Ponadto smartwatch charakteryzuje wodoodporność gwarantowana ochroną IP68, a także ponad 120 trybów sportowych. Polskim dystrybutorem marki Bemi jest firma 4cv. Zegarek Bemi Voyager posiada litowo-polimerową baterię o pojemności 580 mAh. Jej pełne naładowanie trwa maksymalnie 2.5 godz. i pozwala na korzystanie z urządzenia nawet do 18 dni w trybie oszczędzania baterii, do 10 dni w trybie smartwatcha, a trybie sportowym z włączonym GPS – do 40 godz.







Urządzenie wyposażone jest w funkcję pomiaru pułapu tlenowego (VO2 max), czyli wskaźnik wydolności fizycznej, który monitoruje zdolność naszego organizmu do pochłaniania tlenu. Parametr ten wskazuje maksymalną ilość tlenu, jaka jest pobierana z powietrza atmosferycznego w czasie wysiłku fizycznego i transportowana z płuc do tkanek organizmu. Smartwatch umożliwia także porównanie archiwalnych wyników z nowymi osiągnięciami, a także wyznaczanie nowych celów. Bemi Voyager umożliwia zarówno monitorowanie tętna podczas ćwiczeń, jak i kontrolę tętno spoczynkowe. Ponadto urządzenie mierzy ciśnienie oraz natlenienie krwi.



Wysoka wodoodporność oraz ponad 120 trybów sportowych

Bemi Voyager posiada ochronę IP68, dzięki czemu charakteryzuje go duża wodoodporność – nawet do 50 metrów, a dodatkowo jest wyposażony w dedykowane funkcje śledzenia pływania. Smartwatch posiada ponad 120 trybów sportowych, w tym oprócz najpopularniejszych, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy trening siłowy, także te rzadziej spotykane, m.in. narciarstwo, jazdę na rolkach oraz grę w kręgle. Smartwatch wyposażony jest w precyzyjny system GPS, który ma dostęp do wszystkich czterech globalnych systemów satelitarnych (GPS, GLONASS, Galileo i Beidou). Co więcej, dzięki wbudowanemu kompasowi, inteligenty zegarek może być wykorzystywany nie tylko podczas jazdy na rowerze i w czasie uprawiania innych sportów, lecz także przy okazji pieszych wędrówek.



Wysoka rozdzielczość wyświetlacza oraz solidna koperta

Smartwatch wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 1.32 cala, który charakteryzuje rozdzielczości 360 × 360 pikseli. Ramka tarczy zegarka wykonana jest ze stali nierdzewnej, a koperta to stop cynku oraz polimer wzmocniony włóknem węglowym. Grubość koperty wynosi 14 mm. Urządzenie wyposażono w dwa paski: czarny silikonowy oraz brązowy skórzany, dzięki czemu smartwatch sprawdzi się zarówno podczas uprawiania sportów, jak i na co dzień.



Bemi Voyager w kolorze czarnym dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 405 PLN oraz RTV EURO AGD w cenie 409 PLN.























Źródło: Info Prasowe / 4CV Mobile