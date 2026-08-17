Polska technologia, która powstała we współpracy z AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś polska firma Ludus AI oficjalnie zaprezentowała Ludus 1.0, rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do wspierania tworzenia i optymalizacji gier w Unreal Engine. Narzędzie pomaga deweloperom nie tylko realizować konkretne zadania, ale także uwzględniać ich wpływ na całość produkcji. Jego celem jest poprawa jakości powstających gier, usprawnienie procesów produkcyjnych oraz zwiększenie możliwości zespołów zajmujących się ich tworzeniem. Ludus 1.0 to inteligentny asystent deweloperski zintegrowany bezpośrednio z Unreal Engine, który wspiera tworzenie i rozwijanie gier w oparciu o pełny kontekst kodu, zasobów oraz zależności pomiędzy nimi. System na bieżąco analizuje te powiązania, pomaga je porządkować i współtworzy nowe elementy, uwzględniając obowiązujące konwencje, istniejącą logikę oraz konsekwencje zmian dla innych części produkcji.







Potrafi również identyfikować problemy wpływające na wydajność oraz ograniczać czas poświęcany na żmudne wyszukiwanie błędów i wykonywanie powtarzalnych zadań technicznych. Ludus znajduje zduplikowane zasoby i naprawia błędnie skonfigurowane kolizje w ciągu kilku minut, podczas gdy ręczna analiza takich przypadków często zajmuje wiele godzin. Dzięki temu mniejsze zespoły mogą podejmować się przedsięwzięć o skali dotychczas zarezerwowanej dla największych producentów gier, a większe organizacje zyskują lepszą kontrolę nad złożonymi projektami i zależnościami pomiędzy elementami tworzonymi przez różne działy. W efekcie Ludus może wspierać zarówno optymalizację samych gier, jak i całego procesu ich powstawania, pomagając dostarczać bardziej dopracowane produkcje.



„Od strony architektury wiedzieliśmy, jak zbudować system rozumiejący całe projekty Unreal Engine, jednak równie istotne było znalezienie platformy sprzętowej zdolnej obsłużyć takie obciążenia. Procesory AMD EPYC zapewniły wydajność potrzebną do przetwarzania dużych zbiorów danych i skalowania usług, natomiast platformy AMD Ryzen AI Max pozwoliły zespołowi rozwijać i testować zaawansowane funkcje AI lokalnie, bez kompromisów związanych z pamięcią czy wydajnością. Dzięki temu mogliśmy stworzyć fundament dla Ludus 1.0 i Cozac oraz udostępnić możliwości wcześniej zarezerwowane głównie dla największych organizacji. W praktyce bez takiej infrastruktury obliczeniowej nasze rozwiązania mogłyby w ogóle nie powstać.” – powiedział Piotr Penar, założyciel i dyrektor generalny Ludus AI.



Kluczowe zalety:

- 36000 użytkowników na ponad 3000 projektach Unreal Engine 5.

- Nawet 99% niższy koszt wybranych procesów przetwarzania danych w porównaniu z wykorzystaniem wyłącznie publicznej infrastruktury chmurowej.

- Możliwość wdrożenia prywatnych, odizolowanych środowisk dla studiów wymagających pełnej kontroli nad własnością intelektualną i bezpieczeństwem danych.

- Wbudowana obsługa AMD FSR i optymalizacji wydajności bezpośrednio w środowisku Unreal Engine.















źródło: Info Prasowe - AMD