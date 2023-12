Polski debiut słuchawek HUAWEI FreeClip

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei CBG dziś na wydarzeniu w Dubaju pod hasłem „Creation of Beauty” zaprezentował swoje najnowsze urządzenia. Podczas światowej premiery w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zadebiutowały: przeznaczony dla kreatywnych osób tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2’’, nowa odsłona laptopa HUAWEI MateBook D 16, a także pierwsze w portfolio producenta otwarte słuchawki douszne HUAWEI FreeClip. Prezentacja w Dubaju potwierdza, że nadrzędnym celem Huawei jest opracowywanie wysokiej klasy produktów, które zgodnie ze strategią „Fashion Forward” łączą modę z technologią i odpowiadają na potrzeby użytkowników na całym świecie.







Dla tych, którzy tworzą

Zgodnie z tematem wydarzenia „Creation of Beauty”, Huawei zaprezentował urządzenia, które dają użytkownikom możliwość uwolnienia ich kreatywności i tworzenia piękna. Takim produktem jest nowy tablet — HUAWEI MatePad Pro 13.2", wyróżniający się stylowym designem, wyświetlaczem HUAWEI X‑True Display i technologią HUAWEI SOUND, które zapewniają wciągającą rozrywkę audiowizualną.



Ogromny, elastyczny ekran OLED znajduje się w obudowie o grubości 5.5 mm i jest otoczony ramkami o grubości 3,4 mm, co przekłada się na oszałamiający stosunek wyświetlacza do obudowy wynoszący 94%. Tablet płynnie współpracuje z HUAWEI M-Pencil (3. generacji) oraz magnetyczną klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, które otwierają nowe możliwości tworzenia. Rysik łączy się z wykorzystaniem technologii NearLink, umożliwiającej między innymi wykrywanie ponad 10 000 poziomów nacisku i zapewniającej jeszcze szybszą reakcję na dotyk. Natomiast odłączana klawiatura wyposażona jest w pełnopowierzchniowy gładzik, dzięki czemu na tablecie pracuje się równie wygodnie, jak na laptopie. Urządzenie wyposażono także w ciekawe funkcje, takie jak np. Colour Capture, która pozwala użytkownikom wybrać kolor, jaki wpadł im w oko z innej aplikacji i stworzyć coś bezpośrednio za jego pomocą.



Gdzie moda spotyka się z technologią

W Dubaju swoją premierę miały również HUAWEI FreeClip — pierwsze wprowadzone przez Huawei na rynek słuchawki, które są zgodne z nową ideą firmy „Fashion Forward”. Stanowią połączenie najlepszych cech zarówno modnego wzornictwa, jak i otwartej konstrukcji. Są również pierwszym urządzeniem Huawei z kategorii OWS (Open Wireless Stereo). Na tle konwencjonalnych rozwiązań wyróżniają się innowacyjną formą klipsa na ucho. Składa się on z 3 części: kulki akustycznej, którą wkłada się do ucha, części zewnętrznej z mikrofonem i baterią, którą umieszcza się za małżowiną, oraz łączącego je elastycznego mostka C-bridge Design. Wykonany ze stopu niklowo-tytanowego łącznik pozwala nadać klipsowi optymalny, dopasowany do ucha kształt. W połączeniu z etui ładującym FreeClip zapewnia do 36 godzin słuchania. Z kolei system redukcji hałasu zapewnia wysoką jakość rozmów bez zakłóceń, wzmacnia głos i wycisza szumy w tle.



Do pracy i nie tylko

Na tym jednak nie koniec nowości, ponieważ Huawei zaprezentował także odświeżoną wersję popularnego laptopa HUAWEI MateBook D 16 oraz innowacyjny tablet HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition. HUAWEI MateBook D 16 2024 wyróżnia duży, wysokiej jakości 16‑calowy wyświetlacz Eye Comfort HUAWEI FullView Display, który idealnie sprawdzi się zarówno do pracy biurowej, jak i wieczornej rozrywki. Wydajne podzespoły, na czele z procesorem Intel Core i9 13. generacji z serii H, z łatwością radzą sobie z intensywną wielozadaniowością. Tablet HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition został wyposażony w wyświetlacz PaperMatte Display o imponującej rozdzielczości 2800 x 1840 i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz, co umożliwia komfortowe pisanie i czytanie, niczym na papierze.



Ceny oraz dostępność

Nowo zaprezentowane słuchawki OWS HUAWEI FreeClip dostępne są już w Polsce w dwóch kolorach – czarnym i fioletowym, a ich sugerowana cena detaliczna, to 899 PLN. Od 12 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r. można je zakupić w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której kupujący otrzymają opaskę sportową HUAWEI Band 8 o wartości 249 PLN w prezencie lub za 1 PLN. Nabyć je będzie można również u wybranych partnerów biznesowych Huawei: w sieciach handlowych Media Expert i RTV Euro AGD, a także w oficjalnym sklepie marki huawei.pl.



Dostępność, wersje i sugerowane ceny HUAWEI MateBook D 16 2024, HUAWEI MatePad Pro 13.2" oraz HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition w Polsce, zostaną ujawnione w osobnych komunikatach w nadchodzących miesiącach, bliżej ich rynkowej premiery.















