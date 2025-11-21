Polskie motywy w wymiennej wyspie aparatów realme GT 8 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme po raz kolejny udowadnia, że technologia i lokalna kultura mogą iść w parze. Producent ogłosił dziś wprowadzenie limitowanej serii wymiennych modułów wysp aparatów we wkrótce debiutującym flagowcu – realme GT 8 Pro. Polska kolekcja została zaprojektowana specjalnie z myślą o fanach marki z tego państwa i w humorystyczny, lecz kreatywny sposób nawiązuje do rodzimego klimatu życia w kraju nad Wisłą. Gdy tworzyliśmy realme GT 8 Pro, chcieliśmy dać użytkownikom pełną swobodę personalizacji. Polska jest dla nas kluczowym rynkiem w Europie, dlatego dodaliśmy do globalnych wzorów coś, co wywoła uśmiech i poczucie przynależności. Czy jest coś bardziej polskiego niż dyskusja o pierogach czy wspomnienie podróży maluchem na wakacje? Teraz te emocje mogą być częścią smartfona.







Flagowiec realme GT 8 Pro wyróżnia się innowacyjną konstrukcją, pozwalającą na wymianę osłony modułu aparatów. Zamiast standardowych, futurystycznych kształtów polski oddział realme postanowił zagrać na nucie nostalgii i autoironii i właśnie zaprezentował cztery unikalne warianty:

- Maluch – inspirowany kultowym Fiatem 126p.

- Borowik – jesienny rarytas: moduł w kolorze głębokiego brązu z kapeluszową teksturą grzybka.

- Cebula – wielowarstwowa struktura nawiązuje do polskiej zaradności i sprytu. realme puszcza oko do użytkowników i udowadnia, że ma do siebie dystans, a wnętrze smartfona – podobnie jak cebula – kryje wiele warstw technologii.

- Pieróg – smakowity kształt z charakterystyczną falbanką na brzegach wyspy: design, który kojarzy się z ciepłem, domem i tym, co w Polsce najlepsze.





























źródło: Info Prasowe - realmy