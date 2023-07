Potężne mody PC - Ty też możesz taki stworzyć

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W tym zestawieniu najlepszych modyfikacji wykonanych za pomocą programu Palit Maker zobaczyć można komputery, które wykraczają poza granicę wyobraźni. Tematyczne, dopracowane i piękne pokazują, że komputer osobisty to coś więcej niż tylko maszyna obliczeniowa. Na dodatek podobne modyfikacje może teraz tworzyć praktycznie każdy. Jak tego dokonać? Zbudowanie własnego, w pełni spersonalizowanego komputera, było przez wiele lat zadaniem kosztownym, zarezerwowanym dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Sytuacja ta zmieniła się dzięki wprowadzeniu programu Maker. Teraz praktycznie każdy może z łatwością modyfikować wygląd swojej karty graficznej, a przez to całego PC, bez utraty gwarancji.







Chociaż wprowadzony dopiero na początku tego roku, to na jego podstawie stworzono już dziesiątki przeróżnych konfiguracji. Modderzy wykorzystują potencjał programu do granic możliwości, a w tym miejscu zebraliśmy kilka najciekawszych prac, które zdecydowanie przenoszą wygląd komputera na wyższy poziom. To już nie tylko modyfikacje, ale tak naprawdę niezwykłe dzieła sztuki.



Kosmici z mocą obliczeniową

Ta ogromna jednostka została stworzona specjalnie na targi Computex 2023. Kreacja zdecydowanie wychodzi poza ramy standardowego procesu modyfikacji. Dzięki programowi Maker twórcy stworzyli i wydrukowali stabilną podstawę, na której mogli następnie umieścić swoją wykonaną ręcznie figurkę Obcego. Wszystko w otoczeniu wypełnionym detalami. Podstawą była tutaj karta Palit GeForce RTX 4080 GamingPro. Proces montażu i wymiany elementów jest niezwykle prosty, ponieważ odbywa się za pomocą 4 śrubek.























Źródło: Info Prasowe - PALIT

W tym przypadku mamy komputer, który największe modyfikacje przeszedł w zakresie obudowy i autorskiego układu chłodzenia wodnego, to jednak karta graficzna dzięki programowi Maker jest idealnie dopasowana z resztą podzespołów. Zgranie stylistyczne i kolorystyczne sprawia, że całość jest spójna, a Sonic na takim sprzęcie przebiegnie nie jeden ultramaraton.Popularni bohaterowie, czy to komiksowi, czy filmowi bardzo często lądują na ekranach naszych komputerów. A ostatnio coraz częściej na… naszych komputerach. Ten mod inspirowany Spider-Manem stworzyła ekipa Italian Extreme Modders. Wyróżnia się zmodyfikowaną kartą graficzną oraz niestandardową obudową wykończoną pajęczymi motywami. Dostępny jest również film z całego procesu powstawania tej superbohaterskiej konstrukcji.Modderzy tworzą nie tylko całe jednostki, ale także spersonalizowane i tematyczne karty graficzne. Program Maker umożliwia zaprojektowanie własnej osłony kary graficznej z dowolnymi elementami (które zmieszczą się w naszej obudowie). Całość drukujemy, a następnie malujemy i montujemy na karcie graficznej.Oczywiście nie mogło zabraknąć popularnego Diablo IV. Tutaj od razu wiemy czego możemy się spodziewać. Będzie mrocznie i krwawo. Główną ozdobą karty jest ogromna demoniczna czaszka. Całość uzupełniona detalami, które potęgują złowieszczą atmosferę. Z taką kartą niszczenie kolejnych legionów potworów może być podwójnie satysfakcjonujące.Maker to program, który pozwala na dowolną modyfikację karty graficznej. Na Stronie Producenta umieszczone są pliki z modelami 3D górnej osłony, a w niektórych seriach także backplate karty graficznej. Model po pobraniu można wydrukować za pomocą drukarki 3D i pomalować według własnego wzoru. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą do udostępnionych elementów dodawać własne, tworząc dowolne, rozbudowane konstrukcje, które można umieścić na karcie graficznej. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się bezpłatna aplikacja Blender. Aktualnie Maker dostępny jest na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX serii 40 firmy Palit, a dokładniej w seriach GamingPro oraz Dual. Dual to zdecydowanie mniejsze i bardziej kompaktowe karty z dwoma wentylatorami, co oznacza, że nawet małe PC mogą zostać teraz w pełni dopasowane.