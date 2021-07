PowerWalker - nowe zasilacze UPS zintegrowane z chmurą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Zasilacze UPS oznaczone symbolami PowerWalker VFI ICR IoT i ICT IoT to pierwsze konstrukcje niemieckiej marki osadzone w chmurze. Dzięki wykorzystaniu Microsoft Azure urządzenia są dostępne dla użytkowników z dowolnego miejsca na ziemi. Wystarczy podłączyć je do sieci wykorzystując port LAN lub moduł WLAN i skorzystać z aplikacji WinPower View. Jest ona darmowa i dostępna dla systemów iOS oraz Android. Osoby, które zdecydują się na instalację zyskają dostęp do wszystkich skojarzonych z kontem zasilaczy UPS. Z poziomu aplikacji można monitorować ich aktualne parametry pracy, takie jak: tryb pracy, obciążenie, poziom naładowania ogniw czy napięcia wejściowe i wyjściowe. Możliwe jest także utworzenie np. harmonogramu testu akumulatorów dla każdego UPS-a czy skonfigurowanie powiadomień mobilnych (push) i e-mail.







Tym samym użytkownicy zyskują opcję szybkich powiadomień w razie wybranych zdarzeń i możliwość przeprowadzenia wstępnej analizy lub rozwiązania problemu z dowolnego miejsca będącego w zasięgu sieci Internet. Same zasilacze z linii PowerWalker VFI ICR IoT i PowerWalker VFI ICT IoT niezmiennie mają poprawiać jakość napięcia wyjściowego i najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki podwójnej konwersji.



Oferują one także możliwość wymiany ogniw “w locie”, bez przerw w dostarczaniu energii. Ich współczynnik mocy wynosi 1.0, dzięki czemu niemal cała moc przekazana na wejściu do UPS-a jest oddawana w postaci wyjściowej. Zasilacze są dostępne w wariantach o mocy od 1000 do 3000 W i w wersjach do montażu w szafach rack (ICR) oraz jako jednostki typu tower (ICT). Naładowanie ich do 90% zajmuje około 3 godzin.



Zintegrowane z chmurą Azure zasilacze PowerWalker VFI ICT IoT i PowerWalker VFI ICR IoT są już dostępne w sprzedaży. Ceny tych pierwszych zaczynają się od około 1500 PLN, z kolei przeznaczone do szaf serwerowych startują z poziomu około 1900 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia