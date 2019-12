PowerWalker VI R1U - superpłaskie zasilacze UPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zasilacze awaryjne z linii PowerWalker VI R1U wyróżniają się nietypową, smukłą konstrukcją. W połączeniu z topologią line-interactive i pełną sinusoidą na wyjściu, mogą stanowić świetną propozycję zarówno dla firm, jak i użytkowników domowych. Zasilacze UPS PowerWalker VI R1U mają zaledwie 44 mm wysokości. To sprawia, że można je zainstalować w dowolnej szafie serwerowej, gdzie zajmą jeden slot (1U). Użytkownicy domowi mogą natomiast umieścić zasilacz np. w szafce RTV, gdzie standardowy UPS często się nie mieści. W razie potrzeby można też zamontować go pionowo. Takie rozwiązanie sprawia, że seria PowerWalker VI R1U ma szansę zagościć w miejscach dotychczas niedostępnych dla typowych zasilaczy awaryjnych.







UPS-y PowerWalker VI R1U zapewniają pełną falę sinusoidalną na wyjściach. W przypadku zaniku zasilania czas przełączenia w tryb podtrzymywania wynosi cztery milisekundy. Dla wielu użytkowników atutem okaże się półpasywny tryb pracy układu chłodzenia, który podczas normalnej pracy pozostawia wentylatory wyłączone. Ekran LCD wyświetlający najważniejsze informacje dotyczące pracy zasilacza także jest przyciemniony, dopóki użytkownik go nie wybudzi korzystając z przycisku na obudowie.



Zasilacze awaryjne PowerWalker VI R1U zostały wyposażone w porty USB z obsługą urządzeń HID, co pozwala na komunikację z nimi bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania. Każde z prezentowanych urządzeń ma także slot, w którym można zainstalować kartę sieciową i zarządzać nim zdalnie, korzystając z protokołu SNMP. Nie zabrakło także interfejsów RS232 i EPO oraz autorskiego oprogramowania PowerWalker PowerMaster.



Zasilacze UPS PowerWalker VI R1U są już dostępne w sprzedaży. Ich ceny zaczynają się od około 550 PLN za model PowerWalker VI 500 R1U (500 VA). Z kolei najwyższy model z serii PowerWalker VI 1500 R1U (1500 VA) kosztuje około 1500 PLN.





Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna:

- PowerWalker VI 500 R1U: 500 VA / 300 W;

- PowerWalker VI 750 R1U: 750 VA / 450 W;

- PowerWalker VI 1000 R1U: 1000 VA / 600 W;

- PowerWalker VI 1500 R1U: 1500 VA / 900 W;

• Charakterystyka napięcia wyjściowego: czysta sinusoida

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: 4 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 165-290 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 V (+/- 10%)

• Obsługiwane częstotliwości: 45 - 55 Hz

• Zniekształcenia harmoniczne THDv - wyjściowe: do 3% (obciążenie liniowe) lub do 5% (obciążenie nieliniowe)

• Gniazda: 4 x IEC C13

• Porty komunikacyjne: RS232, USB, EPO, slot na kartę SNMP Card 2

• Czas ładowania: 8 godz. do 90% (niezależnie od modelu)

• wymiary:

- Modele VI 500 R1U i VI 750 R1U: 44 mm x 216 mm x 433 mm

- Modele VI 1000 R1U i VI 1500 R1U: 44 mm x 485 mm x 433 mm

• waga:

- VI 500 R1U: 7.6 kg

- VI 750 R1U: 8.6 kg

- VI 1000 R1U: 14.2 kg

- VI 1500 R1U: 16.2 kg























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia