Powerbanki Xtorm NextGen – nowa jakość ładowania mobilnego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Xtorm wprowadza na polski rynek nową rodzinę nowoczesnych powerbanków, w której każdy użytkownik znajdzie urządzenie idealnie dopasowane do swoich potrzeb – jako że składa się ona z 6 modeli, o pojemności od 10000 do nawet 60000 mAh (co pozwala np. na 5-krotne naładowanie MacBooka Neo). Urządzenia wyposażono w czytelne, kolorowe wyświetlacze, zintegrowane kable, technologię pass-through oraz obudowy wykonane w większości z materiałów pochodzących z recyklingu. W serii Xtorm NextGen każdy użytkownik bez problemu znajdzie model idealnie pasujący do jego potrzeb – niezależnie od tego, czy chodzi o doładowanie smartfona w podróży, czy o zapewnienie sobie dość energii na cały dzień pracy ze smartfonem, laptopem, tabletem i dronem.







Do wyboru jest sześć modeli, oferujących różną pojemność wbudowanych ogniw oraz maksymalną moc ładowania:

- 10000 mAh / 35W SuperCharge+

- 20000 mAh / 35W SuperCharge+

- 27000 mAh / 70W UltraCharge

- 27000 mAh / 140W UltraCharge +

- 45000 mAh / 70W UltraCharge

- 60000 mAh / 100W UltraCharge



Każdy z modeli wyposażony jest w 3 porty USB (2xUSB-C oraz 1xUSB-A) oraz duży, czytelny kolorowy wyświetlacz, który w przejrzysty sposób informuje użytkownika o statusie urządzenia oraz przebiegu procesu ładowania. Wyświetlane są na nim informacje o tym, z jaką mocą ładowane są urządzenia, jaki jest stopień naładowania akumulatora czy szacowany czas pozostały do naładowania. Dodatkowo, proces ładowania jest prezentowany za pomocą kolorowego pierścienia, który błyskawicznie pozwala sprawdzić status pracy.



Warto zauważyć, że moc 100/140W spokojnie wystarczy np. do zasilenia większości laptopów wyposażonych w złącza USB-C, a 60000 mAh pojemności (dostępne w największym modelu z serii) to dość, by naładować np. Macbooka Neo nawet do 5 razy. Dodajmy, że cztery z dostępnych nowości (poza Xtorm NextGen 45000 mAh oraz 60000 mAh) bez problemu można zabrać na pokład samolotu.



Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo

Świetnym rozwiązaniem jest również zastosowana w każdym z modeli technologia pass-through, która pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych podczas ładowania powerbanka – de facto pełni on wtedy funkcję szybkiej, 3-portowej ładowarki USB. Nowości oferują też tryb Always-On, który pozwala wygodnie ładować urządzenia, które mają niewielkie zapotrzebowanie na energię (wiele powerbanków przy minimalnym poborze mocy nie wykrywa podłączonego urządzenia i wyłącza się).



Wszystkie powerbanki XtormNextGen są też wyposażone w zintegrowany kabel USB-C pełniący funkcję smyczy – co istotne, jest to wysokiej jakości kabel wyposażony w opatentowaną technologię C-Lock, dzięki której wtyczka tkwi pewnie w porcie i jej przypadkowe usunięcie jest niezwykle trudne (co jest niezwykle istotne w przypadku sprzętu przenośnego). Oczywiście w każdym z modeli znajdziemy też standardowy zestaw technologii Xtorm, dbających o efektywność oraz bezpieczeństwo procesu ładowania – w tym system automatycznego dopasowania mocy ładowania do danego urządzenia, system monitorujący temperaturę, czy chroniący przed przeładowaniem i przepięciami.



Nowości są już dostępne na polskim rynku, w cenach od 239 PLN (za model 10000 mAh) do 699 PLN (60000 mAh). Modele o pojemności 10000/20000/27000 mAh dostępne są w białych i czarnych wersjach kolorystycznych, modele 45000 oraz 60000 mAh – tylko czarnych.































źródło: Info Prasowe - XTORM